GROSSETO – Le schiarite di martedì 24 novembre lasceranno spazio a un cielo via via più coperto in Maremma. Il peggioramento si farà sentire soprattutto mercoledì 25 novembre, quando sono attese piogge e rovesci. Sul litorale il cambiamento sarà accompagnato da un rinforzo del vento, mentre al largo dell’Argentario e nel settore del Giglio aumenterà il moto ondoso.

Martedì 24 novembre, schiarite al mattino e nubi dal pomeriggio

A Grosseto il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso. Le prime velature precederanno un aumento più deciso della copertura nel pomeriggio, fino a condizioni di cielo coperto in serata. La probabilità di pioggia nel capoluogo rimane contenuta, mentre sulle zone occidentali della Toscana il bollettino regionale ammette la possibilità di precipitazioni deboli nella seconda parte della giornata. Nelle vallate interne sono possibili banchi di nebbia al mattino.

In pianura le temperature indicative andranno da 7 a 16 gradi. I venti saranno deboli, in prevalenza orientali o sud-orientali sulla fascia marittima. Il bollettino LaMMA indica mare poco mosso nel settore del Giglio e mosso a Marina di Grosseto nelle prime ore della giornata.

Mercoledì 25 novembre, piogge e mare in aumento

Il passaggio di una perturbazione porterà precipitazioni anche a Grosseto e possibilità di rovesci in Maremma. Nel capoluogo le temperature previste sono comprese indicativamente tra 12 e 17 gradi. Sul mare, nel settore del Giglio, LaMMA prevede vento da sud-est al mattino e da sud-ovest nel pomeriggio, con raffiche fino a 35 nodi nella seconda parte della giornata. Nello stesso settore il mare passerà da molto mosso al mattino ad agitato nel pomeriggio. Bollettino del mare LaMMA.

Il bollettino di criticità emesso lunedì 23 novembre alle 12.20 arriva fino a martedì 24. Per mercoledì il riferimento è il successivo aggiornamento ufficiale. Allerte della Regione Toscana.