GROSSETO – «Questa laurea è anche vostra». Con queste parole Matteo Alpi, 22 anni, ha voluto condividere con i genitori il traguardo della laurea in Economia e finanza all’Università Bocconi di Milano. Il giovane grossetano, che ha concluso il liceo scientifico con 100 e lode, ha già iniziato il percorso di laurea magistrale.

La tesi, seguita dalla professoressa Michela Braga, si intitola «L’indipendenza delle banche centrali dai poteri politici: teoria, implicazioni e casi empirici». Matteo ha dedicato il lavoro ai genitori, ringraziandoli per averlo sostenuto nelle sue scelte.

La dedica ai genitori

Ai miei genitori,

per il sostegno, la fiducia ed i sacrifici

fatti per permettermi di scegliere il mio futuro.

Grazie per aver creduto in me anche quando io non ci credevo.

Questa laurea è anche vostra.

Vi sarò per sempre grato.

A festeggiare il traguardo sono Simona Marchetti e Fabio Alpi, di Frenesia Viaggi Tour Operator. I genitori, orgogliosi del percorso del figlio, si congratulano con lui per la laurea e gli augurano il meglio per gli studi che ha appena intrapreso.