GROSSETO – Tre feriti, uno dei quali in codice rosso, in uno scontro fra due auto avvenuto sull’Aurelia, nel comune di Grosseto, all’altezza di Valle Maggiore, nella zona di Rispescia. La centrale operativa del 118 dell’azienda sanitaria Toscana sud est è stata attivata alle 18,28.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, le ambulanze della Croce rossa di Grosseto e di Semproniano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, tra cui la polizia stradale. Nella fase iniziale la corsia nord è rimasta bloccata.

I feriti

Due uomini, di 26 e 55 anni, sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto: il più giovane in codice rosso, l’altro in codice giallo. Una terza persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Grosseto.

Gli accertamenti

Non è ancora chiaro che cosa sia successo: sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica.

L’articolo sarà aggiornato non appena arriveranno altre informazioni.