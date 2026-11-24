GROSSETO – Per piacere personale prima, poi in veste di padri e dopo pure di nonni, ci siamo sempre interessati di musica. Di quella musica che scandisce stagioni ed amori, cicli mestruali e crescita, in un alternarsi di fresche storie di simpatie, nate e sfiorite, o certi orecchiabili motivi di Gino Paoli anni ’60, di quando con “Il cielo in una stanza” (torna alla mente anche la mitica Mina) e con “La gatta” iniziò a comunicare quella visione interiore del quotidiano, che lo avrebbe portato a rappresentare il prototipo del cantautore impegnato, ma comunque comprensibile anche alla massa.

Lo stesso Adriano Celentano aveva, con “Il tuo bacio è come un rock”, iniziato il suo volo nel mondo del successo. Si veniva allora dai refrain di “Vola colomba” e di “Edera” ed era stato Domenico Modugno con il suo “Nel blu, dipinto di blu”, più noto come “Volare”, a cambiare spirito e filosofia della canzone italiana.

Ancora non c’erano né cassette né compact-disc, andavano a ruba i “45 giri” che costavano la cifra (oggi inverosimile) di 750 lire. Apprezzati ed ascoltati diversi cantanti francesi: Juliette Greco, Edith Piaf, Yves Montand, Gilbert Bécaud ed il giovane Charles Aznavour che, di lì a qualche tempo, avrebbe superato in fatto di notorietà tutti gli altri suoi connazionali.

Come veri e propri funghi, uscirono fuori in quegli anni nuovi artisti, come il “triste” Umberto Bindi (che con “Il nostro concerto” consumò le puntine dei giradischi), così come Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi.

Furono quelli i tempi della rottura con il tradizionale, con i testi che parlavano di amore, sogni, farfalle, baci sulle labbra e così via. Con loro si celebrava la periferia delle grandi città, il bullo un po’ fesso o un po’ malavitoso, da qui “La ballata del Cerruti” o “Porta Romana”, magnifici ritratti di quel microcosmo milanese che Gaber avrebbe “affrescato” con grande bravura per molti anni.

Mentre scriviamo, tornano a galla anche altri nomi di protagonisti che avrebbero avuto, nei decenni successivi, un ruolo di primissimo piano nel mondo della discografia nazionale: Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè. Cantanti di successo che, sebbene scomparsi, sono ancora oggi, con le loro canzoni, apprezzati ed ascoltati.

Quando molti contemporanei settantenni portavano l’eschimo, fumavano la pipa o il “toscano”, quando i fratelli Taviani vararono a Venezia “La Cina è vicina”, in privato, insieme alla propria compagna, in qualche appartamento al mare prestato da qualche compiacente amico oppure in macchina corredata di “mangiadischi”, si facevano cullare dalle note di “…Marinella” o dalla protestataria “La guerra di Piero”.

In certe feste, in cui non era d’obbligo l’abito scuro, ma il piacere vero e sincero di stare insieme, vi erano momenti in cui si ascoltavano brani di jazz e nuovi cantautori come Endrigo, con le sue “Aria di neve” o “Via Broletto 34”.

In tutto questo non c’era nulla di particolarmente trasgressivo, ma soltanto un giovanile desiderio (simile sicuramente a quello dei giovani di oggi) di uscire dall’ordinario, di rompere le pastoie, di respirare a pieni polmoni aria nuova, illudendosi allora come oggi e (chissà) come sempre, di poter costruire un mondo nuovo, una società diversa.

Una “rivoluzione” che iniziava dalle note delle canzoni e dal rifiuto di quei motivi mielosi e melensi, che avevano contraddistinto gli anni ’50.

Oggi, che canzoni e cantanti ci appaiono come meteore e che le fantasie dei giovani, anagraficamente, non ci appartengono più, ci chiediamo se domani e sempre, anche le canzoni potranno ancora servire per lottare, sognare e… vincere. Lo vogliamo sperare!