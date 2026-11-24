GROSSETO – Due vittorie, un pareggio e una sconfitta per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto, che hanno disputato un intero weekend lontano dalla pista di via Mercurio.

Niente risultato utile solo per la giovanissima formazione Under 11: con soli cinque giocatori a referto, i baby pattinatori si difendono come possono sulla pista del Sarzana, che prevale con un netto 19-2. Prima frazione chiusa sull’11-1, con la rete ospite di Isacco Pieri, che ha interrotto l’astinenza che durava da due partite. Lo stesso Pieri ha firmato il gol del 16-2. Una curiosità: nove delle reti liguri portano la firma dei fratelli Migliorati.

Under 11, Sarzana-C.P. Grosseto 19-2

SARZANA: Bertoneri; Augusto Migliorati (5), Senatore (1), Gigli (1), Peretti (2), De Benedetto (2), Barsanti (1), Ettore Migliorati (4), Negura (3). All. Andrea Perroni.

C.P. GROSSETO: Colitta; Bonaventura, Rossi, Pieri (2), Massimo. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Matteo Righetti.

Finisce con un equo pareggio per 1-1 il big match della quarta giornata del campionato Under 13. I ragazzi di Stefano Paghi vanno a cogliere un bel pareggio sulla pista di Sarzana, al termine di un confronto equilibratissimo e che vede entrambe le sfidanti imbattute in testa al girone con 10 punti. I rossoneri sono passati in vantaggio al 6′ del primo tempo con il gol di Barsaglini, ma puntuale è arrivato il pari firmato da Alessandro Marinoni a 63 secondi dall’inizio della ripresa.

Under 13, Sarzana A-C.P. Grosseto 1-1

SARZANA A: Donchenko; Rossi, Ferraiuolo, De Angelis, Cannaccini, Becci, Barsaglini (1). All. Claudio De Mola.

C.P. GROSSETO: Bianchi; Capecchi, Mantovani, Crudo, Marinoni (1), Spinosa, Antonelli. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Righetti.

Della triplice sfida al Pala Tori di Sarzana, l’unica vittoria è stata quella dell’Under 15 di Franco Polverini, che si è imposta 5-3 in rimonta sul secondo quintetto ligure. Sotto per 2-0, tra l’altro dopo aver sbagliato un rigore con Bacci e un tiro diretto con Alice Sorbo, i biancorossi hanno accorciato a 6’17 dalla fine del primo tempo con Bordan. Nella ripresa, al 2′, è poi è arrivato il 2-2 di Bacci. Sarzana è fuggito ancora, ma la doppietta di Bordan e la rete di Bacci hanno fatto brindare i Pattinatori, al terzo posto della classifica con 12 punti.

Under 15, Sarzana B-C.P. Grosseto 3-5

SARZANA B: Acanfora; Bugliani (1), Bonaldi, Papale (1), Ulivi, Radzivon, Rangoni, Giusti. All. Claudio De Mola.

C.P. GROSSETO: Mori; Bacci (2), Alice Sorbo, Gabriele Sorbo, Amerighi, Bordan (3), Ugas, Barracani, Sensi.

ARBITRO: Matteo Righetti.

Trascinata da Alessio Tonini e Alexander Convertiti Mann, la formazione Under 17 (nella foto d’archivio) conquista a Prato la terza vittoria dell’anno, con un 15-0 senza discussioni, per l’ottimo comportamento di tutto il gruppo guidato da Massimo Mariotti. I grossetani nel primo tempo hanno messo a segno sette reti tra il 4′ (con l’1-0 di Alex Convertiti) e il 18′ di gioco (grazie allo 0-7 di Gregorio Sensi) e nella ripresa hanno proseguito la loro cavalcata con oltre otto segnature. Il Prato chiude a zero, dopo aver fallito un tiro diretto e un rigore.

Under 17, Startit Prato-C.P. Grosseto 0-15

STARTIT PRATO: Geraci; Zanaga, Helena Bendoni, Castagnozzi, Paccosi, Pozzesi, Alessandro Bendoni. All. Oscar Barbani.

C.P. GROSSETO: Conti, D’Agostino; Edward Convertiti Mann (2), Tonini (6), Alexander Convertiti Mann (5), Boni, Civitarese, Sensi (1). All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Davide Poli.