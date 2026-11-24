SCANSANO. La violenza sulle donne si contrasta ogni giorno, con piccole e grandi azioni, all’interno delle istituzioni, attraverso iniziative culturali, ma anche stando per strada. Ed è proprio con un’iniziativa che vedrà le rappresentanti e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale in mezzo alla gente, che il Comune di Scansano aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Venerdì 27 novembre, infatti, attraverso la collaborazione tra Comune di Scansano, Cgil e Spi Cgil Grosseto, Arci, UniTre Scansano e Anpi, è stato organizzato un volantinaggio nel corso del mercato settimanale. A consegnare i volantini, che riportano non solo slogan, ma anche informazioni utili per le donne vittime di violenza e per i cittadini, sarà anche la sindaca Maria Bice Ginesi.

«A commento di questa giornata – dice Ginesi – prendo in prestito le parole di Kofi Annan: “I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento del potere di azioni delle donne significa il progetto di tutta l’umanità”. Abbiamo il dovere, quindi, di rimuovere gli ostacoli alla parità di genere e la violenza sulle donne rappresenta il primo di questi ostacoli: una violenza che spesso non è fisica, ma economica, psicologica, culturale».

Nel volantino che sarà distribuito, dove campeggia una simbolica panchina rossa, sono riportati anche una serie di dati, come quelli del Ministero dell’Interno che riguardano le donne vittime di femminicidio: «Abbiamo assistito a un lieve calo, ma questo non deve farci abbassare la guardia – continua Ginesi –. Se nei primi 9 mesi del 2015 le vittime sono state 77, quest’anno sono 67. Un numero, ancora, gravemente alto». Nel documento, inoltre, è riportato il numero telefonico gratuito da chiamare per le vittime di violenza: si tratta del 1522.