GROSSETO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Dipartimento provinciale tutela vittime di Fratelli d’Italia Grosseto promuove il convegno: “Oltre il silenzio”, in programma mercoledì 25 novembre alle ore 17.30 presso la Sala del Consiglio comunale in piazza Duomo 1 a Grosseto.

Un appuntamento che vuole trasformare la ricorrenza del 25 novembre in un momento concreto di riflessione, approfondimento e sensibilizzazione su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale e culturale, mettendo al centro la dignità, la libertà e la sicurezza delle donne.

La violenza contro le donne, per Fratelli d’Italia, non può essere affrontata soltanto attraverso la repressione, ma richiede un’azione complessiva che tenga insieme prevenzione, tutela delle vittime, educazione, sostegno e certezza della risposta dello Stato.

“L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione, confronto, dibattito e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, coinvolgendo istituzioni, associazioni, professionisti e mondo accademico per analizzare il fenomeno e approfondire gli strumenti di prevenzione e tutela”, sottolinea Mariangela Iervolino, referente provinciale del dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia Grosseto.

“La violenza contro le donne – prosegue Iervolino – è una realtà che non può essere relegata a una sola giornata o affrontata soltanto quando si verificano fatti di cronaca. Occorre lavorare ogni giorno sulla prevenzione, sulla capacità di riconoscere i segnali, sull’educazione al rispetto e sulla costruzione di una rete capace di sostenere concretamente chi trova la forza di chiedere aiuto. Il 25 novembre deve quindi rappresentare un punto di partenza per rafforzare consapevolezza e responsabilità”.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Luca Vitale, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Grosseto. A seguire, il programma proporrà un percorso multidisciplinare, partendo dal racconto di una donna maremmana, che parlerà del proprio vissuto ed esperienza in un dialogo con Giusy Ariu, vicecoordinatrice comunale del circolo “Mirco Butelli” di Fratelli d’Italia Grosseto.

Il fenomeno sarà quindi affrontato sotto diversi punti di vista. Claudia Cellesi, psicologa, analizzerà le dinamiche psicologiche della violenza; Maria Cristina Rampiconi, referente provinciale del dipartimento famiglia, approfondirà il tema dei valori, del rispetto reciproco e della famiglia come luogo di relazione e non di sopraffazione.

Mariangela Iervolino, referente provinciale del dipartimento tutela vittime, si concentrerà invece sul ruolo della prevenzione e dell’educazione al rispetto, con particolare attenzione alla gestione delle emozioni, della frustrazione e alla capacità di riconoscere precocemente eventuali segnali di disagio, valorizzando la collaborazione tra famiglia, scuola e comunità.

A chiudere gli interventi sarà l’avvocato Giacomo Picchi, referente provinciale del dipartimento politiche sociali, che affronterà il tema della risposta dello Stato e degli strumenti normativi a disposizione per contrastare la violenza e tutelare le vittime. A moderare il dibattito sarà Simonetta Baccetti, insegnante, referente provinciale del dipartimento dipendenze e Terzo settore.

“Abbiamo voluto costruire un incontro che non si limiti alla denuncia del fenomeno, ma che provi a mettere in campo una riflessione concreta sulle cause, sui segnali da riconoscere, sugli strumenti di tutela e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha nel contrastare ogni forma di violenza. Perché rompere il silenzio significa anche costruire le condizioni affinché una donna non si senta sola davanti alla violenza”, conclude Mariangela Iervolino.