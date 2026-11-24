GROSSETO. Anche Fisascat Cisl Grosseto all’Assemblea dei Mille a Firenze: al centro lavoro domenicale, part-time involontario, stagionalità e lavoro domestico

Sara Tosi: “Gli strumenti per cambiare le cose ci sono, adesso tocca a noi farli arrivare nei luoghi di lavoro”

GROSSETO – Anche una delegazione della Fisascat Cisl Grosseto tra gli oltre mille delegati che hanno partecipato oggi all’Assemblea dei Mille della Fisascat Cisl, la federazione del commercio, turismo e servizi, all’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze. Al centro il contributo della categoria al Libro verde della Cisl per il Patto sociale: lavoro domenicale e festivo, part-time involontario, stagionalità nel turismo e lavoro domestico.

“L’Assemblea dei Mille ha dimostrato che la Fisascat Cisl è una grande comunità che parte dai luoghi di lavoro e la nostra delegazione ne è stata parte attiva – dichiara Sara Tosi, segretaria generale della Fisascat Cisl Grosseto. Quello che abbiamo ascoltato a Firenze lo viviamo ogni giorno anche a Grosseto: nei supermercati e nei negozi, soprattutto la domenica e nei festivi; negli appalti di pulizie e servizi, dove il part-time involontario e i cambi d’appalto mettono a rischio salari e orari; nel turismo, dove la stagionalità lascia troppe persone senza reddito per mesi; nelle Rsa e nei servizi di cura, dove gli organici non bastano più.

Ora gli strumenti ci sono: il Libro verde della Cisl e l’accordo quadro del 12 novembre, che mette fuori gioco i contratti pirata, tutela i salari quando i rinnovi ritardano e li difende dall’inflazione. Tocca a noi farli arrivare nelle buste paga e nella vita delle persone”.

Il Libro verde contiene 137 proposte, molte delle quali a costo zero, e parla in larga parte dei settori del terziario. Ampio spazio anche agli effetti della liberalizzazione totale di orari e aperture del 2011: secondo dati Confcommercio, dal 2012 al 2025 hanno chiuso 156mila attività commerciali e oggi i locali sfitti sono 460mila, mentre diverse catene hanno lasciato l’Italia.

“Nei prossimi mesi – ha proseguito Tosi – porteremo questi temi nelle assemblee nei luoghi di lavoro e nella contrattazione aziendale e territoriale: un tetto alle domeniche lavorate, più ore garantite per chi ha un part-time che non ha scelto, una flessibilità contrattata e pagata.

E ci prepareremo alla sfida delle Rsu investendo sulla formazione delle nostre delegate e dei nostri delegati, che sono il primo presidio di tutela nei luoghi di lavoro. I diritti non si conquistano con approssimazioni e slogan urlati, ma si costruiscono con il lavoro paziente, perché le radici più profonde sono quelle che crescono più lentamente”.