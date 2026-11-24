PRATO – Progetti per riqualificare le infrastrutture pubbliche e migliorare i servizi ai cittadini. Integrando competenze energetiche, tecnologiche e digitali. In questa ottica Estra e Gruppo Maggioli siglano un’intesa per sviluppare progetti di Partenariato Pubblico Privato (Ppp) rivolti alle Pubbliche Amministrazioni.

Estra contribuirà con le proprie competenze nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dell’efficienza energetica e dei servizi Smart City. Gruppo Maggioli metterà a disposizione l’esperienza maturata nei servizi digitali per la Pubblica Amministrazione, nei sistemi per la gestione e il monitoraggio delle città e nelle piattaforme tecnologiche. Un patrimonio di competenze che consentirà di sviluppare progetti integrati in diversi ambiti: dall’efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione alla sicurezza urbana, dalla mobilità intelligente al monitoraggio ambientale e alla digitalizzazione dei servizi.

Le iniziative saranno sviluppate da un tavolo di lavoro permanente, composto da due rappresentanti per ciascuna società, che individuerà le opportunità e definirà le proposte da presentare alle amministrazioni su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione si inserisce in una fase di crescita del Partenariato Pubblico Privato: secondo l’Osservatorio Oice/Informatel, nei primi nove mesi del 2023 le procedure sono aumentate del 95,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

«La qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici incide direttamente sulla competitività dei territori e sulla qualità della vita delle comunità. Il loro sviluppo richiede visione, capacità industriale e la collaborazione tra imprese in grado di esprimere competenze diverse e complementari. L’intesa con il Gruppo Maggioli nasce proprio da questa consapevolezza: mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni un patrimonio di esperienze e capacità progettuali per accompagnare l’evoluzione delle città, sostenere la transizione energetica e migliorare i servizi destinati ai cittadini», dichiara Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra.

«La sfida oggi non è più soltanto digitalizzare la Pubblica amministrazione, ma mettere i Comuni nelle condizioni di anticipare le esigenze dei cittadini – afferma Paolo Maggioli, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Maggioli – Valorizziamo il percorso di evoluzione tecnologica, intrapreso in questi anni, per promuovere uno Smart Government che non collezioni tecnologie ma le metta a sistema, partendo dai bisogni concreti e dalle specificità di ciascun territorio. Creare sinergie e partnership con realtà come Estra, consente di valorizzare un modello integrato di smart city, estendibile all’intero territorio nazionale e non solo ai grandi centri urbani».