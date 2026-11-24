GROSSETO – Accordo fatto tra la società greca Ppc ed Enegan, per l’acquisizione per 330 milioni di euro del 100% della società toscana che si occupa della vendita di energia elettrica e gas. La società, nata a Firenze grazie all’intuizione degli imprenditori Andrea Guarducci, Gianni Acciai, Massimo Bismuto e Giovanni Pucci, ha sedi anche a Vinci e Grosseto.

I numeri di Enegan

La società ha 380 dipendenti, 170mila clienti e ricavi per 379 milioni. Il perfezionamento dell’operazione avverrà nei primi tre mesi del 2027.

Le parole di Enegan

«Enegan accoglie con grande soddisfazione la firma dell’accordo con PPC Group, uno dei principali operatori energetici dell’Europa centrale e sudorientale, per l’ingresso del gruppo nel capitale della società – afferma la società -. L’operazione rappresenta un passaggio importante nella storia di Enegan e nasce dalla volontà di dare continuità al percorso di crescita intrapreso negli anni, attraverso un partner industriale solido, internazionale e con una visione strategica pienamente coerente con quella dell’azienda».

«La scelta di PPC Group è il risultato di una precisa visione industriale: unire le competenze, l’esperienza e la presenza commerciale di Enegan con le capacità di investimento, le tecnologie e le risorse di un grande gruppo energetico internazionale. L’obiettivo è costruire insieme una realtà ancora più forte e competitiva, capace di cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del mercato energetico italiano».

La rete vendita

Un ruolo centrale continuerà a essere svolto dalla rete commerciale, che costituisce uno dei principali punti di forza di Enegan e un elemento di particolare valore strategico per PPC Group. La presenza capillare sul territorio, il rapporto diretto con i clienti e le competenze sviluppate nel tempo rappresentano una base fondamentale sulla quale costruire la crescita futura. L’obiettivo condiviso è rafforzare ulteriormente la rete vendita, sostenerne lo sviluppo e mettere a disposizione dei consulenti nuove opportunità, strumenti e soluzioni, ampliando le possibilità di crescita professionale e commerciale.

Novità dall’accesso in Ppc group

L’ingresso in PPC Group consentirà a Enegan di accedere a nuove competenze industriali, tecnologie e opportunità di investimento. Le sinergie con le attività di produzione di energia rinnovabile del Gruppo potranno rafforzare la competitività di Enegan, favorendo nuove opportunità commerciali. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di un’offerta sempre più ampia e integrata, con nuovi prodotti e servizi legati all’energia, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica e all’innovazione tecnologica.

Questo percorso permetterà a Enegan di proporsi sul mercato con soluzioni sempre più competitive, rafforzare il rapporto con i clienti e consolidare la propria presenza, in particolare nel settore delle piccole e medie imprese.

La dichiarazione del presidente di Enegan, Andrea Guarducci

«Sono profondamente soddisfatto dell’accordo raggiunto con PPC Group, perché rappresenta il risultato di un percorso nel quale abbiamo creduto molto e che abbiamo costruito guardando soprattutto al futuro di Enegan. Fin dall’inizio, per noi soci era fondamentale individuare un partner che condividesse la nostra visione industriale, ma soprattutto i valori sui quali abbiamo costruito questa azienda – afferma Guarducci -. La tutela delle persone che lavorano in Enegan, dei nostri dipendenti e della nostra straordinaria rete vendita è sempre stata una priorità assoluta. Sono loro che hanno reso possibile il nostro successo e saranno ancora loro i protagonisti della crescita futura».

«Abbiamo scelto PPC perché crediamo nella forza del suo progetto industriale e nelle opportunità che questa unione potrà offrire. Sono estremamente felice di poter iniziare questo nuovo percorso e di lavorare fianco a fianco con PPC, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza, la passione e la capacità imprenditoriale che ci hanno sempre contraddistinto. Vogliamo rendere Enegan sempre più grande, più forte e più competitiva, sviluppando tutto il potenziale che questa azienda è in grado di esprimere. Sono convinto che insieme potremo raggiungere risultati importanti, senza perdere ciò che ci ha sempre reso diversi: la capacità di mettere le persone al centro di ogni nostra scelta».

Uno sguardo al futuro

«L’accordo con PPC Group apre per Enegan una nuova fase, nella quale la solidità di un grande gruppo internazionale si unirà all’esperienza, alle competenze e alla capacità commerciale di una realtà profondamente radicata nel territorio italiano. Un progetto che guarda al lungo periodo, con l’ambizione di creare valore per clienti, dipendenti, collaboratori e partner commerciali. Enegan guarda al futuro con fiducia, mantenendo saldi i propri valori e con la volontà di continuare a crescere insieme alle persone che ogni giorno contribuiscono al suo successo. Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2027, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti».