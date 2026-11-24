GROSSETO – Sarà conferito il 26 novembre l’incarico per l’esame autoptico sul corpo del prefetto De Gennaro. Lo si apprende nell’ambito delle indagini sul decesso, condotte dalla Procura di Grosseto. L’autopsia sarà eseguita il giorno successivo, venerdì 27 novembre.

Chi eseguirà l’esame

L’esame sarà svolto dalla dottoressa Beatrice Defraia dell’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze e dalla dottoressa Andrea Paterna dell’Istituto di medicina legale di Siena. Il conferimento dell’incarico è la nomina formale dei medici legali che dovranno svolgere l’accertamento.

Le indagini della Procura

Tutto quanto è stato trovato sul luogo del decesso è nell’esclusiva disponibilità della Procura della Repubblica di Grosseto. È l’autorità giudiziaria competente a svolgere le attività investigative conseguenti.

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