GROSSETO. Negli ultimi tre anni le richieste di aiuto arrivate ai pronto soccorso della Asl Toscana sud est attraverso il Codice Rosa sono cresciute di quasi il 30%: dai 557 accessi del 2023 ai 676 del 2024, fino ai 727 del 2025.

Il 2026 conferma la tendenza: al 30 giugno se ne contano già 362, in linea con il ritmo dell’anno scorso. Il Codice Rosa è il percorso che, nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, accoglie e assiste chi ha subito violenza, dalla prima visita fino al collegamento con i servizi territoriali, i centri antiviolenza e le forze dell’ordine.

Chi sono le vittime. 105 i minori

Dei 362 accessi, 273 riguardano donne (75%) e 89 uomini. Tra gli adulti la sproporzione è ancora più netta: 223 donne su 257 casi, quasi nove su dieci.

La fascia più colpita è quella fra i 18 e i 49 anni, con 150 donne, ma la violenza riguarda tutte le età: 40 donne hanno fra i 50 e i 59 anni, 19 fra i 60 e i 69 e 14 superano i 70. In tutto le persone over 70 sono 17.

I minori sono 105, quasi tre accessi su dieci. In questa fascia la distribuzione fra i sessi è pressoché equivalente, con 55 maschi e 50 femmine. Il gruppo più numeroso è quello dei bambini fra i 7 e gli 11 anni (41 casi), seguito dagli adolescenti fra i 15 e i 17 anni (38).

Le tipologie di violenza e la cittadinanza. Pagliara: «I numeri confermano quanto sia importante continuare a investire nel modello del Codice Rosa»

Nella grande maggioranza dei casi si tratta di violenza non sessuale: 243 fra gli adulti e 100 fra i minori. I casi di violenza sessuale sono 19, di cui 14 su adulti e 5 su minori.

Fra gli adulti, 189 vittime hanno cittadinanza italiana e 68 straniera (26%). Fra i minori le due componenti quasi si equivalgono: 54 italiani e 51 stranieri.

«I numeri confermano quanto sia importante continuare a investire nel modello del Codice Rosa – sottolinea il dottor Claudio Pagliara, direttore della Uosd Codice Rosa, Salute e Medicina di genere della Asl Toscana sud est – Colpisce in particolare il dato dei minori, quasi il 29% degli accessi, che ci chiede di rafforzare la collaborazione fra servizi sanitari, sociali, educativi e istituzioni».

«Fra gli adulti, l’86,8% degli accessi riguarda donne – prosegue – Circa un terzo del totale riguarda poi cittadini stranieri: per questo servono percorsi di accoglienza capaci di superare le barriere linguistiche e culturali. Il Codice Rosa non risponde solo all’emergenza. È un modello di presa in carico integrata, che punta a garantire protezione, accompagnamento e possibilità concrete di uscire dalla violenza. Dietro ogni accesso c’è una persona da ascoltare e proteggere».

Le iniziative al Forum Risk Management

Il Codice Rosa sarà protagonista anche al 21° Forum Risk Management in Sanità, in programma ad Arezzo dal 24 al 27 novembre.

Mercoledì 26 novembre sono previsti due appuntamenti:

Convention Codice Rosa Toscana – Rose Code Network (ore 9-13, sala Piero della Francesca ). La mattinata ripercorre diciotto anni di Codice Rosa e dieci di Rete regionale, con il presidente della Regione Eugenio Giani , l’assessora Monia Monni e la responsabile della Rete Vittoria Doretti . Sarà proiettato il video della visita del presidente Mattarella alla Stanza Rosa dell’ospedale di Grosseto.

(ore 9-13, sala ). La mattinata ripercorre diciotto anni di Codice Rosa e dieci di Rete regionale, con il presidente della Regione , l’assessora e la responsabile della Rete . Sarà proiettato il video della visita del presidente alla dell’ospedale di Grosseto. Agorà Codice Rosa – «Ascoltiamoci, la forza della rete» (ore 15-17.30, area FORMAforum). È uno spazio aperto di confronto tra operatori ed esperti, ideato dal Nucleo DE&I e Codice Rosa della Asl Toscana sud est.

La Asl Toscana sud est ricorda infine che chi subisce violenza può rivolgersi a qualunque pronto soccorso dell’Azienda oppure chiamare il 1522, il numero antiviolenza e stalking gratuito e attivo 24 ore su 24.