GROSSETO. Approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando del 4 giugno 2026 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).
Alla scadenza del bando, fissata al 3 agosto 2026, sono pervenute complessivamente 626 domande. Insieme alla graduatoria provvisoria è stato approvato anche l’elenco dei richiedenti esclusi.
Gli interessati possono consultare la documentazione pubblicata sull’Albo online e sul sito istituzionale del Comune di Grosseto al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/graduatoria-provvisoria-bando-erp-2026/
I nominativi sono individuati attraverso il codice identificativo (ID) assegnato alla domanda al momento della presentazione.
È possibile presentare eventuali opposizioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e dell’elenco degli esclusi. Le opposizioni dovranno essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo [email protected], con marca da bollo da €16.