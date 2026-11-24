ALBERESE – Sarà un ponte mobile Butterly, di proprietà della Provincia di Grosseto a consentire, nei primi mesi del 2027, la riapertura al traffico del ponte sul fosso di Perazzeta, all’interno del Parco regionale della Maremma. La soluzione, arrivata dopo un intenso lavoro che ha visto il Parco confrontarsi con una serie di enti e soggetti, è stata illustrata ieri, lunedì 23 novembre, nel corso di un’assemblea pubblica che l’Ente Parco ha convocato per illustrare alla cittadinanza il lavoro svolto e i piani futuri, che saranno dettagliati prossimamente anche nel corso di una conferenza stampa con gli enti coinvolti.

Un’assemblea molto partecipata che ha visto la presenza della comunità del Parco, in particolare dei residenti. “Il nostro obiettivo è quello di poter ripristinare la circolazione sul ponte nei primi mesi del 2027”, spiega il presidente del Parco Simone Rusci e ieri, ai presenti, sono state illustrate le modalità con cui saranno portati avanti i lavori. La soluzione individuata prevede l’installazione di un ponte mobile, nelle disponibilità della Provincia di Grosseto.

“Dal 20 settembre, data in cui abbiamo deciso di interdire l’accesso sul ponte per garantire la sicurezza delle persone, abbiamo lavorato senza sosta per valutare tutte le opzioni possibili. Abbiamo costituito dei tavoli di confronto con Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, Provincia di Grosseto e Genio civile per studiare la situazione e valutare il da farsi. Ci siamo attivati anche con la Regione Toscana affinché individuasse delle risorse, che sono state stanziate nel corso dell’ultimo consiglio regionale e che ammontano a 130mila euro, necessarie per i lavori che abbiamo in progetto di fare. A queste si aggiungeranno anche risorse proprie del Parco che siamo riusciti a ricavare dal bilancio”.

La soluzione individuata non è definitiva, ma permetterà di rendere di nuovo accessibile al traffico veicolare la strada del mare che conduce a Marina di Alberese. E questo, grazie alla disponibilità degli enti citati e di Ente Terre regionali Toscana, che ha collaborato in questi mesi per garantire la sicurezza e consentire l’accesso, con viabilità alternativa, ai residenti della zona di Vaccareccia.

La Provincia di Grosseto, quindi, metterà a disposizione il ponte Butterly, una struttura acquistata nel 1967, l’anno dopo la terribile alluvione che devastò parte del territorio e che fu collocato sull’Ombrone. Una struttura debitamente collaudata, che risponde alle normative vigenti e che sarà concessa al Parco in modo gratuito. “La cifra necessaria per l’affitto di un ponte di questo tipo – spiega Rusci – si aggira intorno ai 53mila euro per il solo noleggio e la messa in opera, a cui si aggiungono oltre 4mila euro per l’affitto mensile. Per questo, la disponibilità della Provincia che per tre anni ci concederà l’uso della struttura, anche se vorremmo individuare una soluzione definitiva prima di tale data, è per noi fondamentale”.

La soluzione provvisoria è stata scelta dal Parco della Maremma perché l’intervento per portare a compimento la soluzione definitiva avrebbe richiesto di protrarre la chiusura al traffico ancora per 12 – 18 mesi. “Una tempistica che non potevamo accettare nell’interesse dei residenti e dei visitatori”, precisa Rusci.

L’obiettivo del Parco della Maremma, quindi, è quello di procedere con la ricerca delle risorse economiche per la soluzione definitiva e la realizzazione del progetto proprio mentre il canale di Perazzeta potrà essere attraversato grazie alla presenza del ponte Butterly.

L’attuale ponte gravemente danneggiato è una struttura piccola con una “luce” complessiva di 14 metri e una larghezza che supera di poco i 6 metri. Si tratta di un manufatto degli anni Quaranta e i recenti danni alla struttura che, il 20 settembre scorso, hanno determinato la sua chiusura, sono legati al cedimento di una parte dei pilastri che sorreggono il ponte, rendendo insicura la percorrenza. “Un pericolo da non minimizzare e una situazione di precarietà che, con le condizioni meteorologiche, potrebbe peggiorare sensibilmente, come abbiamo avuto modo di verificare nelle ultime settimane”, precisa Rusci.

Sui dettagli e le tempistiche della soluzione individuata, il Parco della Maremma a breve illustrerà il tutto in una conferenza stampa con gli altri soggetti coinvolti. Per quanto riguarda la soluzione definitiva, nei prossimi mesi il Parco lavorerà per arrivare al progetto che consentirà il recupero dell’attuale struttura, con un costo che si stima tra i 300mila e i 500mila euro.

Durante l’assemblea il presidente Rusci non ha mancato di fare dei ringraziamenti pubblici: “Alla Regione Toscana e in particolare al presidente Giani, alla presidente del consiglio Saccardi, agli assessori Barontini e Marras e al sottosegretario Dika, per avere preso a cuore la situazione ed aver individuato il prezioso contributo di 130mila euro. Agli enti che hanno collaborato fin da subito per individuare soluzioni, anche per la viabilità alternativa, e ai loro tecnici: Provincia di Grosseto, Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, Ente Terre regionali Toscana; ai tecnici incaricati. Infine, un ringraziamento al personale del Parco, che si è fatto carico di una situazione imprevista e difficile e a tutta la comunità che ci ha supportato pur ‘pagando’ i disagi di questa interruzione”.