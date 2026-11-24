FIRENZE – Si svolgerà questo pomeriggio, alle ore 18.00, all’Auditorium dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze (in Lungarno Soderini 21, Firenze), il Kickoff 2026 di 42 Firenze, l’evento che apre il nuovo anno accademico della scuola di programmazione gratuita di Fondazione CR Firenze, gestita da Fondazione Firenze 42 ETS, con il supporto di Intesa Sanpaolo, e parte del network internazionale 42.

Sono 104 i nuovi studenti che entrano nel percorso Common Core, il principale di 42 dopo aver superato la Piscine, ovvero il mese intensivo di selezione in cui si impara a programmare da zero. E saranno 62 le studentesse e gli studenti a ricevere il diploma di completamento del Common Core.

Uno di loro, Kian Ristori, riceverà anche la certificazione professionale RNCP di livello 6 (“IT Solutions Designer and Developer”), emessa dallo Stato francese, che 42 Firenze può rilasciare dal 2025. Nel Quadro europeo delle qualifiche (EQF) questa certificazione si colloca allo stesso livello di una laurea triennale ed è valida in tutta Europa.

Ad aprire l’evento sarà Luigi Malenchini, presidente di Fondazione Firenze 42 ETS. “Oggi diamo il benvenuto a 104 persone che hanno scelto di mettersi in gioco e festeggiamo 62 diplomati che hanno dimostrato che si può imparare a programmare partendo da zero, gratuitamente, facendo e confrontandosi con i propri pari, contando sulla propria determinazione e sulla community. È questo lo spirito di 42 Firenze. Ma oggi celebriamo anche il rapporto con le aziende e con le istituzioni: è la conferma che 42 è una risorsa per tutta la città metropolitana di Firenze, in cui vincono insieme studenti e aziende”.

Sarà presente per la consegna dei diplomi e per portare un saluto ai nuovi studenti anche il Presidente della Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca: “Con 42 Firenze la Fondazione ha scelto di investire nei giovani e in una scuola gratuita, aperta a tutti e tutti i giorni, che offre un metodo alternativo a chi cerca una formazione meno teorica e più pratica. In 42 si impara seguendo un modello simile a quello del mondo del lavoro: per questo è un esempio concreto di quel ponte tra istruzione e lavoro, e un investimento sul futuro dei giovani e delle aziende del nostro territorio”.

Common Core copre linguaggi di programmazione, sviluppo software e web, reti e modelli di intelligenza artificiale e si affronta per progetti, con un metodo peer-to-peer basato sul learning by doing e su una progressione per livelli. Accanto alle competenze tecniche, il percorso sviluppa le power skills: autonomia, pensiero critico, capacità di collaborazione, gestione del tempo, resilienza e problem solving in contesti complessi.

Il commencement speech sarà affidato a Caroline Wannheden, scelta per essersi distinta nella partecipazione alla community di 42 Firenze, di cui incarna lo spirito. Presenti rappresentanti di Murate Idea Park, Enegan, Ascom e dell’Istituto di Istruzione Statale Superiore A.M. Enriques Agnoletti.

L’età media dei ragazzi e delle ragazze che entrano a far parte della 42 Firenze è di 24 anni, e il 24% della nuova coorte è composto da donne. L’accesso non richiede titoli di studio né esperienza di programmazione, e il percorso è completamente gratuito grazie a Fondazione CR Firenze.

Il Kickoff della scuola è stato anche l’occasione per premiare la challenge “Gaming Explorer“, organizzata con Terranova Software: quattro settimane, a partire dal 19 ottobre, per sviluppare una web app dedicata ai videogiochi. Hanno vinto Edoardo Raccanello, Leonardo Parolisi e Andrea Peero, premiati da Alberto Periccioli, Senior Solutions Architect, e Alessandro Caldarelli, Software Architect, di Terranova Software.

Il gruppo riceverà un attestato e un colloquio di lavoro con Terranova, con priorità nella selezione. La challenge è parte di una collaborazione che ha già portato Terranova ad assumere 6 studenti di 42 Firenze.

Ospite della serata Francisco de Abreu Duarte, Assistant Professor in Innovation, Law and Platform Governance alla School of Transnational Governance dello European University Institute, con l’intervento Why learning matters in the age of AI, dedicato al valore dell’apprendimento in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di lavorare e di scrivere codice.

L’evento Kickoff è stato realizzato con il sostegno di Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ha reso possibile anche la borsa di studio “Talento Senza Confini“, un progetto di mobilità sociale pensato per chi arriva da lontano: 12 borsisti avranno alloggio in studentato e buoni pasto per un intero anno, così da potersi dedicare completamente allo studio.

42 Firenze

42 Firenze è una scuola di programmazione completamente gratuita, aperta nel 2022 all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, in Via del Tiratoio 1. È una scuola di Fondazione CR Firenze, gestita dalla strumentale Fondazione Firenze 42 ETS, e fa parte del network internazionale 42, presente con 58 campus in 30 Paesi.

Il metodo è peer-to-peer e si basa sul learning by doing: si impara realizzando progetti concreti, valutando il lavoro dei propri pari ed essendo valutati a propria volta, e si avanza nel percorso attraverso una progressione per livelli. Oltre alle competenze tecniche, il metodo sviluppa le power skills, dall’autonomia al pensiero critico, dalla collaborazione alla resilienza.

Per accedere basta avere 18 anni e superare la Piscine, un mese intensivo di selezione: non servono titoli di studio né esperienza di programmazione. Il percorso è compatibile con altre attività di studio o di lavoro. 42 non rilascia titoli di studio, ma prepara alle certificazioni professionali RNCP riconosciute dallo Stato francese, che nel Quadro europeo delle qualifiche si collocano allo stesso livello di una laurea triennale e di una laurea magistrale.

Per chi vuole entrare a 42 Firenze, le selezioni “Piscine” del 2027 si svolgeranno dal 27 settembre al 22 ottobre e dal 15 novembre al 10 dicembre. Per conoscere il metodo prima di candidarsi, durante tutto l’anno la scuola organizza workshop di introduzione.

Queste le prime date:

22-24 gennaio: Core Python Programming

8-9 febbraio: Workshop di Cybersecurity

24-28 febbraio: Java in action

8-10 marzo: Web programming essentials, riservato alle donne

Informazioni e candidature su 42firenze.it.