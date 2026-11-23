GROSSETO – Guidonia Montecelio di nuovo cliente ostile per il Grosseto, che viene sconfitto 2-1 allo Zecchini per la terza volta di fila (foto di Paolo Orlando). La quindicesima di campionato vede i torelli andare sotto all’8′, con Ferrari che gonfia la rete, ma anche reagire costruendo un buon finale di tempo: allo scadere pareggio di Gaddini su massima punizione, mentre due minuti dopo arriva il tocco del vantaggio che però l’arbitro annulla.
Nella ripresa ospiti di nuovo avanti con assolo di Vertainen, uno dei migliori fra i laziali; i maremmani insistono, sfiorando il pareggio in un paio di occasioni. Adesso la classifica vede il Grifone al sesto posto, sorpassato proprio dal team di Ginestra, che si gode una piazza playoff.
GROSSETO: Marcu, Sabattini, Damiani, Fiorini, Montini, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Tosi, Mannelli. A disposizione: Cabella, Menicucci, Cerretelli, Mastroianni, Fiorani, Gallucci, Bellini, Alfani, Ciraudo, Amedeo, Hasani, Mastacchi, Pitti, Della Mora. All. Indiani.
GUIDONIA MONTECELIO: Drago, Esempio, Sannipoli, Vertainen, Viteritti, Santoro, Tonetto, Murgia, Baroni, Ferrari, Borghini. A disposizione: Front, Stellato, Malomo, Celeghin, Mastrantonio, Errico, Spavone, Tascone, D’Urso, Giannotti, Francia, Frascatore, Coppola, Zappella. All. Ginestra.
ARBITRO: Rossini di Torino; assistenti Esposito di Pescara e D’Ettorre di Lanciano.
MARCATORI: 8′ Ferrari, 45′ (rig.) Gaddini, 9′ st Vertainen.
NOTE: ammoniti Santoro, Gaddini, Baroni.