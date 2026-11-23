GROSSETO. «Il 25 novembre non deve essere una semplice ricorrenza sul calendario, ma un’occasione per fermarsi, riflettere e guardare in faccia una realtà che ancora oggi ferisce, umilia e, troppo spesso, uccide». A ribadirlo è la Cisl di Grosseto, che lavora da tempo sul tema attraverso l’impegno del coordinamento Donne e Politiche di Genere e della Federazione pensionati della Cisl di Grosseto, rappresentati, rispettivamente, da Ermina Graziani e Anna Maria Antoni. «Il nostro lavoro – spiegano – consiste nel promuovere la cultura del rispetto, della parità e dei diritti, mantenendo alta l’attenzione su una problematica che riguarda l’intera comunità».

Se si analizzano i dati elaborati dall’Osservatorio della Cisl di Grosseto, risulta evidente la necessità di questo impegno. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile in provincia di Grosseto è pari al 64,3%, contro il 76,5% maschile.

Da quanto emerge dal Rendiconto sociale Inps 2025, le lavoratrici dipendenti del settore privato percepiscono, in media, 68,70 euro lordi al giorno, contro gli 89,40 euro degli uomini: un divario del 23,2%. Il 52,6% delle lavoratrici dipendenti del settore privato è impiegato con un contratto part-time.

La distanza si riflette anche sulle pensioni: circa 1.055 euro mensili per le donne, contro i 2.110 euro degli uomini.

«Questi numeri – commenta Simone Gobbi, segretario generale della Cisl di Grosseto – dimostrano come non basti aumentare l’occupazione femminile, ma occorra garantire un lavoro stabile, salari adeguati, orari dignitosi e prospettive previdenziali. Perché senza indipendenza economica, non può esserci piena libertà di scelta».

Le donne nel lavoro domestico e di cura familiare

Anche dal punto di vista del lavoro domestico e di cura familiare, i dati elaborati dall’Osservatorio della Cisl di Grosseto evidenziano una disparità. Nel 2023, secondo l’Istat, le donne dedicavano mediamente 4 ore e 21 minuti al giorno al lavoro domestico e di cura non retribuito, contro 1 ora e 54 minuti degli uomini. Anche nelle coppie in cui entrambi i partner lavorano, le donne sostengono il 68,9% del lavoro familiare complessivo. «Una disuguaglianza – commentano Graziani e Antoni – che rappresenta un ostacolo strutturale all’autonomia economica femminile. In una provincia come quella di Grosseto, caratterizzata da un forte aumento dell’invecchiamento della popolazione, il peso dell’assistenza agli anziani rischia di accentuare le difficoltà occupazionali delle donne».

Occorre investire, secondo la Cisl, anche nel contrasto alla disparità tra madri e padri: «La nascita di un figlio continua a comportare responsabilità e assenze lavorative diverse tra uomini e donne – aggiungono Graziani e Antoni – È necessario arrivare a congedi parentali obbligatori di durata equivalente. La cura dei figli deve essere una responsabilità davvero condivisa, anche agli occhi delle imprese, in modo che le donne non siano svantaggiate nelle assunzioni».

«La violenza economica è controllo e privazione»

Accanto al contrasto alla disparità, Cisl sostiene che sia altrettanto necessario investire nell’educazione finanziaria, finalizzata al raggiungimento dell’indipendenza economica, anche per contrastare la violenza economica. Secondo i dati diffusi dall’associazione Olympia De Gouges, nel 2025 sono state prese in carico nel Grossetano 191 donne, di cui 141 con figli. La violenza economica è stata rilevata nel 17% dei casi, mentre soltanto il 34% delle donne disponeva di un’occupazione stabile.

«La violenza economica – commentano Graziani e Antoni – è controllo, privazione dell’autonomia. E anche la fotografia parziale della situazione della provincia di Grosseto dimostra quanto il lavoro e l’indipendenza economica siano determinanti nei percorsi di uscita. Per questo, è necessario rafforzare la collaborazione tra centri antiviolenza, servizi per l’impiego, imprese e sindacati, costruendo occasioni concrete di formazione, occupazione e indipendenza abitativa».

La prevenzione e il contrasto alla violenza, dunque, non possono essere delegati a una sola giornata di sensibilizzazione o a una singola realtà, «perché richiedono responsabilità collettiva e un lavoro costante di sensibilizzazione e collaborazione tra generazioni, istituzioni, mondo del lavoro, organizzazioni sindacali e società civile», sottolineano Graziani e Antoni.

«Crediamo che sia necessario, quindi, rafforzare la rete territoriale già esistente sul nostro territorio – precisa Simone Gobbi – perché l’autonomia economica e la parità lavorativa diventino un obiettivo concreto e misurabile».

«Il 25 novembre – concludono Graziani e Antoni – non celebriamo una ricorrenza, ma rinnoviamo un impegno perché nessuna donna debba avere paura di essere donna. Perché il rispetto, la libertà e la parità non sono concessioni, ma diritti fondamentali da garantire ogni giorno».