ORBETELLO – Via libera ai progetti esecutivi per il rifacimento di via Maceo Ugazzi, via Pietro Nenni, via Etruria e via Di Vittorio nel quartiere di Neghelli, approvati questa mattina (lunedì 23 novembre) dalla giunta del Comune di Orbetello.

«Nei prossimi giorni – annuncia il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – saranno approvati anche i progetti relativi agli interventi che saranno eseguiti in viale Caravaggio, via Trieste, via Massarenti e via Pola. Questi progetti vanno a completamento della riqualificazione complessiva delle strade del quartiere Neghelli, su cui l’amministrazione ha investito complessivamente una cifra superiore a 700mila euro e dove ancora proseguono i lavori per l’installazione della fibra. Anche Orbetello Scalo, poi, sarà oggetto di interventi di riqualificazione: nei prossimi giorni, infatti, saranno approvati i progetti esecutivi riguardanti i lavori di via Baghini».

«Inoltre – aggiunge il primo cittadino lagunare – questa mattina abbiamo dato il via libera alle procedure di affidamento per la progettazione inerente il rifacimento della pavimentazione di Corso Italia, la posa del manto sintetico nello stadio Ottorino Vezzosi e la pavimentazione di piazza delle Regioni di Albinia».

«Molto è stato fatto in tutto il territorio comunale – aggiunge il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – e ancora molti sono gli interventi in programma, sia nei centri storici che nelle frazioni. Sono ripresi i lavori per la realizzazione della ciclovia Tirrenica tra Talamonaccio e Fonteblanda, che erano fermi in attesa della rimozione degli ordigni bellici, sono iniziati i lavori dei sovrappassi pedonali in via Sardegna ad Albinia e sono in fase di progettazione quelli di Fonteblanda, in via Aurelia Vecchia e in via Montianese. Sono stati effettuati, inoltre, numerosi interventi di manutenzione del verde a Talamone, Fonteblanda, Albinia e Orbetello. Ringrazio l’ufficio lavori pubblici per l’impegno e il lavoro, per aver fattivamente contribuito a realizzare opere veramente importanti».