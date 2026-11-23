ORBETELLO – Parlare di obesità senza pregiudizi, come di una condizione clinica da riconoscere, prevenire e curare. È questo l’obiettivo di “Corpi liberi. Obesità oltre lo stigma“, l’incontro pubblico a ingresso libero in programma sabato 28 novembre alle 16 nei locali dell’ex chiesa di Sant’Antonio, in via Dante, nel centro storico di Orbetello. L’iniziativa è organizzata dal Soroptimist International d’Italia club Orbetello Costa d’Argento in collaborazione con la Zona Distretto Colline dell’Albegna della Asl Toscana sud est. Hanno concesso il patrocinio i Comuni di Orbetello, Monte Argentario e Magliano in Toscana.

“Corpi liberi è un incontro aperto a tutti, rivolto in particolare alle donne – sottolinea Manuela Manetti, presidente del club, artista, stilista e imprenditrice da sempre attenta alla salute femminile -. Con la legge 149 del 2025 l’Italia ha riconosciuto l’obesità come malattia cronica, una condizione che può avere cause diverse e che riguarda una parte ampia della popolazione, bambini compresi. Vogliamo parlare di come prevenirla e di come superare i pregiudizi che ancora accompagnano chi ne soffre, promuovendo un approccio basato su cura, prevenzione e rispetto. Ci concentreremo sull’equilibrio tra mente e corpo, analizzandone i diversi aspetti con l’aiuto di quattro professioniste della salute. Ringrazio l’Azienda Usl Toscana sud est e la dottoressa Roberta Caldesi, direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna, per la disponibilità – aggiunge Manetti -. Ringrazio inoltre gli enti patrocinatori, gli sponsor, le socie che hanno contribuito al progetto e il Comune di Orbetello per il sostegno”.

“Abbiamo accolto e sostenuto con convinzione l’iniziativa del Soroptimist International – spiega Silvia Magi, assessora alla sanità del Comune di Orbetello -. Abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini e crediamo che affrontare apertamente temi così delicati serva a rompere il muro di imbarazzo che circonda alcune patologie. Pensiamo in particolare a quelle legate all’alimentazione, tra le più insidiose e difficili da riconoscere, che sono sempre più diffuse tra gli adolescenti. Per questo ringraziamo il club Soroptimist e la Asl Toscana sud est per aver promosso un confronto pubblico di così alto livello, e invito i nostri concittadini a partecipare”.

“Prosegue in modo proficuo la collaborazione con le associazioni del territorio per rafforzare messaggi importanti di prevenzione e tutela della salute – dichiara Roberta Caldesi, direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna della Asl Toscana sud est – L’iniziativa del Soroptimist va in questa direzione: parlare di obesità in modo corretto, senza pregiudizi, è già un modo di fare prevenzione”.

Previsti anche gli interventi della dottoressa Elisa Pasquini, dietista clinica della Uosd Scienza dell’alimentazione, la pediatra Giulia Braccesi, l’endocrinologa Caterina Formichi e la dottoressa Matilde Angeloni, psicologa, psicoterapeuta e ipnoterapeuta.