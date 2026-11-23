MANCIANO. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi giovedì 26 novembre alle ore 15, nella sala delle adunanze del Palazzo comunale. La seduta ordinaria, aperta al pubblico, è convocata in seconda convocazione alle ore 17.

Sono sette i punti all’ordine del giorno. Il Consiglio sarà chiamato a ratificare due deliberazioni della Giunta comunale relative a variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, adottate in via d’urgenza il 22 ottobre e il 12 novembre. Seguirà l’esame della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Manciano al 31 dicembre 2025.

Tra gli argomenti in discussione figura anche l’approvazione della relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 201/2022.

Il Consiglio esaminerà inoltre l’accordo tra i Comuni di Manciano e Campagnatico per la ripartizione dei materiali estraibili previsti dal piano regionale cave nel comprensorio sedimentario dell’Amiata.

Un ulteriore punto riguarda il rinnovo, fino al 31 dicembre 2028, della convenzione per il funzionamento della Rete grossetana biblioteche, archivi e centri di documentazione.

La seduta si concluderà con le eventuali comunicazioni del sindaco Mirco Morini.