MAGLIANO IN TOSCANA – È sotto sequestra la villa in cui è stato trovato il corpo senza vita di Gianni De Gennaro. Il corpo sarebbe stato trovato su una poltrona all’interno del casolare.

Le armi

Dentro l’abitazione sono state rinvenute una ventina di armi, pistole e fucili, regolarmente detenute.

Le due buste e la lettera al procuratore

Gli inquirenti avrebbero anche trovato due buste. All’interno di una delle due una lettera inviata al Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca.

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Telefoni e hard disk sotto sequestro

Sotto sequestro, oltre un hard disk trovato nella disponibilità di uno dei figli, anche i telefoni di De Gennaro, da cui i magistrati sperano di riuscire a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo che si è tolto la vita nella casa di campagna della famiglia, tra Magliano in Toscana e Orbetello.

L’indagine per depistaggio

De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, era indagato per depistaggio nella strage di via d’Amelio in cui fu ucciso Paolo Borsellino. Era stata anche avanzata una richiesta di arresto da parte dei pm, richiesta che era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari.

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Il ritiro nella casa di campagna

L’uomo si era ritirato nella propria casa di campagna, e aveva congedato la scorta restando completamente solo.

A poca distanza dal corpo sarebbe stata trovata anche una lettera per i familiari.

L’autopsia a Firenze

Intanto la salma è stata trasferita a Firenze per l’autopsia.