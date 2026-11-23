GROSSETO – Anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un’inchiesta sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua casa di campagna tra Magliano in Toscana e Orbetello.

Il fascicolo dell’antimafia

Da quanto si apprende, il fascicolo della Direzione distrettuale antimafia fiorentina rientra nel più ampio procedimento sulle stragi di mafia del 1992 e del 1993 e, al momento, è a carico di ignoti.

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L’inchiesta della procura di Grosseto

La decisione della procura di Firenze si aggiunge al fascicolo già aperto dalla procura di Grosseto, per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

L’autopsia a Careggi

Intanto, oggi il procuratore di Grosseto Maria Navarro ha affidato l’incarico per l’esame autoptico sul corpo di De Gennaro. L’autopsia dovrebbe essere eseguita all’Istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi, dove la salma è stata trasferita.

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