GROSSETO – La pista Mario Parri di via Mercurio ha ospitato il primo concentramento stagionale di mini hockey. I piccolissimi atleti del Circolo Pattinatori Grosseto, accompagnati da uno dei tecnici grossetani emergenti, Tommaso Giusti, si sono esibiti per la prima volta sulle mattonelle del palazzetto del Verde Maremma sfidando i coetanei di Forte dei Marmi, CGC Viareggio, Prato e Sarzana.

Una mattinata all’insegna del divertimento, che i piccoli tesserati biancorossi hanno utilizzato per apprezzare sempre di più le qualità della disciplina che hanno deciso di praticare. Il gruppo del mini hockey dei Pattinatori era composto da Rocco Chiaramonti, Giulia Cicione, Domenico Felleca, Giuseppe Giaquinto, Brian Granci, Thiago Peruzzi, Davide Seccarecci.

Il gruppo è stato affidato a Franco Polverini, che viene coadiuvato dai due coach giovani a disposizione della società, Tommaso Giusti e Luca Squarcia, che collabora per la preparazione dei portieri.