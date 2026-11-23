GROSSETO – Dopo la perturbazione di domenica, lunedì 23 novembre in Maremma tornano le schiarite. Il miglioramento si vedrà prima sul cielo che sul mare, ancora molto mosso. Martedì 24 novembre si partirà con temperature più basse e qualche velatura, mentre dal pomeriggio aumenteranno le nubi. A Grosseto il tempo resterà prevalentemente asciutto in entrambe le giornate.

Lunedì 23 novembre, schiarite e mare molto mosso

Sul capoluogo si alterneranno sole e nubi, con qualche addensamento nel pomeriggio. Nel resto della provincia gli annuvolamenti potranno essere più frequenti nell’interno. Il quadro regionale del Consorzio LaMMA lascia spazio anche a isolate precipitazioni nelle zone meridionali. In pianura le temperature saranno indicativamente tra 9 e 18 gradi. A Grosseto soffieranno venti moderati da ovest-nordovest al mattino e da nord-nordovest nel pomeriggio.

Il bollettino del Centro funzionale regionale emesso domenica 22 novembre indica che il codice giallo per mareggiate è in vigore fino alle 12 di lunedì nelle zone A6, E2, E3, F2, I, O3, S3 e V. Il codice giallo per vento vale da mezzanotte alle 12 nelle zone A6, E2, E3 e I. Per individuare la zona del proprio comune e consultare gli aggiornamenti è disponibile la mappa ufficiale delle allerte.

Martedì 24 novembre, mattina più fresca e nubi dal pomeriggio

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso o velato. Gli addensamenti aumenteranno nella seconda parte della giornata, ma per Grosseto le previsioni indicano tempo asciutto. In pianura si passerà da minime indicative di 6–7 gradi a massime intorno ai 17. Nel capoluogo il vento sarà debole da est-nordest al mattino, poi ruoterà da sud-sudest e potrà rinforzare nel pomeriggio. Lungo la costa il moto ondoso è previsto in attenuazione, con mare da molto mosso a mosso.

Per temperature, vento e precipitazioni nelle singole località, da Follonica all’Argentario e fino all’Amiata, consulta le previsioni comune per comune su IlGiunco.net.