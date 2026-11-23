CALDANA – Linea Verde Italia arriva a Caldana per raccontare il progetto di rigenerazione rurale tra comunità, tradizioni e accoglienza turistica diffusa. Le telecamere di Rai 1 arriveranno in maremma per raccontare una comunità e il progetto di rigenerazione territoriale avviato nel 2021 dalla società cooperativa Coop-Era.

«Un piccolo paese della Maremma è diventato così un laboratorio di futuro, perché l’idea è quella non solo di attrarre visitatori, ma anche di consentire agli abitanti di continuare a vivere veramente nel borgo mantenendo abitudini e tradizioni che al contempo diventano attrattive per i turisti» afferma Giancarlo Dell’Orco, presidente Aigo Confesercenti Grosseto, il sindacato della categoria del sistema ricettivo extralberghiero.

Il progetto di rigenerazione di Coop-Era

Il progetto promosso da Coop-Era a Caldana nasce da una convinzione precisa: il futuro dei piccoli paesi non può dipendere soltanto dal turismo, ma dalla capacità di migliorare la qualità della vita di chi li abita.

«Dal 2021 la cooperativa, insieme alle comunità, agli operatori e agli enti pubblici e privati, lavora a un modello di rigenerazione integrata e allo sviluppo di nuovi servizi di prossimità» prosegue Dell’Orco destination manager e coordinatore del progetto assieme a Giorgia Bettaccini, manager di comunità e vicepresidente di Coop-Era.

La cucina di comunità e la portineria del Borgo

Tra gli esempi più significativi ci sono la cucina di comunità e la portineria del Borgo, uno spazio multifunzionale pensato non soltanto per accogliere i visitatori, ma soprattutto per rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti: dall’assistenza nell’accesso ai servizi digitali al supporto per alcune necessità legate alla salute, attraverso il Camper Lab, fino al coordinamento delle iniziative locali.

L’ospitalità diffusa

L’ospitalità diffusa consente inoltre di valorizzare abitazioni e spazi esistenti, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere il paese come residenti temporanei, entrando in contatto con le persone, le attività e le tradizioni.

L’interesse di università e professionisti

Un modello che ha attirato anche l’interesse di università e professionisti internazionali, tra cui la NHL Stenden University, che hanno individuato in Caldana un interessante laboratorio di studio sullo sviluppo sostenibile e sul contrasto allo spopolamento.

La rigenerazione dei borghi richiede competenze diverse e una visione integrata

«L’esperienza di Caldana rappresenta anche il metodo di lavoro che Coop-Era sviluppa nei territori italiani attraverso un team multidisciplinare, capace di affiancare amministrazioni, comunità e operatori economici nella costruzione di progetti concreti e sostenibili».

L’obiettivo è superare la frammentazione degli interventi e accompagnare i piccoli paesi, anche più paesi dello stesso territorio, verso modelli di sviluppo integrato, capaci di generare benefici duraturi per chi vive e lavora nei territori.

La puntata del 12 dicembre, tra tortello e tradizioni

La puntata di Linea verde che andrà in onda il 12 dicembre alle 12.30 e sarà visibile anche su RaiPlay, vedrà coinvolta un’intera comunità con un momento di condivisione dedicato alla tradizione del tortello, protagonista di un percorso di valorizzazione e di riconoscimento IGP, riportando al centro del racconto i saperi tramandati di generazione in generazione, i ricordi delle famiglie e il valore sociale della cucina popolare.

«Un paese rinasce se le persone possono viverci»

Un’esperienza che ha mostrato come il patrimonio gastronomico possa diventare un elemento di coesione, capace di collegare agricoltura, cultura, produzioni locali, ospitalità e nuove opportunità economiche.

«È proprio questa partecipazione a rendere Caldana un esempio significativo: la rigenerazione non è qualcosa che arriva dall’esterno, ma un processo che prende forma attraverso il coinvolgimento delle persone e la capacità di costruire insieme nuove prospettive» prosegue Dell’Orco che conclude ringraziando la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, oltre alle associazioni del paese, tra cui la Società di Mutuo Soccorso e Sport e Motori.

«Il messaggio che parte da Caldana è semplice: un paese non rinasce soltanto perché qualcuno torna a visitarlo, ma perché le persone possono continuare a viverci, lavorare, incontrarsi e immaginare il proprio futuro».