NICCIOLETA – Un albero per ricordare il passato e guardare al futuro, nel segno del dialogo e della riconciliazione tra Italia e Germania. Si è svolta questa mattina, lunedì 23 novembre, a Niccioleta, la cerimonia commemorativa per i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, con la messa a dimora di un albero.

All’iniziativa ha partecipato il vice ambasciatore e capo dell’ufficio economico dell’Ambasciata tedesca a Roma, Benjamin Hanna. Niccioleta è stata scelta dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania come uno dei 75 luoghi simbolici coinvolti nel progetto “75 Alberi, 75 Luoghi”, realizzato in collaborazione con la Fondazione AlberItalia ETS.

Un filo verde tra memoria e cooperazione

Nel 2026 Italia e Germania celebrano il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per l’occasione, il progetto prevede la piantumazione di 75 alberi in altrettanti luoghi italiani, selezionati per il loro valore storico, culturale e civile o per il ruolo svolto nel percorso di collaborazione tra i due Paesi.

La scelta di Niccioleta ha un particolare significato per la memoria storica e per il suo legame con il percorso di dialogo e riconciliazione. L’iniziativa intende creare una rete nazionale, un «filo verde» che unisce luoghi diversi attraverso il ricordo e l’impegno per il futuro.

Ogni albero sarà accompagnato da una targa informativa permanente con un QR code, attraverso il quale sarà possibile conoscere la storia del luogo e il significato della sua partecipazione al progetto.

Fotogallery a cura di Giorgio Paggetti