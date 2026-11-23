GROSSETO – Incidente questa mattina alla Cittadella dello studente dove si sono scontrati uno scooter e un’auto. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.

Uno studente in scooter, un docente in auto

A bordo dello scooter uno studente che va a scuola in uno degli istituti della Cittadella, mentre nell’auto viaggiava una docente.

La nuova viabilità alla Cittadella dello studente

Nell’area infatti, da quando è stata cambiata la viabilità, serve un pass di accesso che hanno soltanto insegnanti, personale Ata e dipendenti delle scuole.

«Purtroppo, a differenza di quel che si crede, la nuova viabilità non aiuta» affermano alcuni professori che insegnano nelle scuole della Cittadella. «Anche a ottobre c’è stato un altro incidente simile. I motorini con la nuova viabilità sfrecciano ancora più veloci di prima, passano ovunque nonostante i divieti istituiti, anche contromano visto che l’accesso da alcune strade è vietato verso le loro scuole».

Via De’ Barberi e la richiesta alla Provincia

Resta poi il problema su via De’ Barberi congestionata dal traffico in entrata e uscita, aggravato dal fatto che proprio via De Barberi sia l’unico accesso per entrare senza pass.

«Abbiamo già scritto alla Provincia per chiedere una revisione della viabilità che evidentemente non è funzionale» concludono gli insegnanti.