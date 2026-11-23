GROSSETO – Una nuova conferma internazionale per il Parco nazionale delle Colline Metallifere, che ha ottenuto per la quarta volta la carta verde dell’Unesco, mantenendo il riconoscimento all’interno della rete mondiale dei Geoparchi. Un risultato importante per il territorio maremmano, ma anche l’occasione per guardare al futuro e affrontare le difficoltà che ancora limitano le potenzialità del Parco.

A parlarne nella puntata di oggi, 20 novembre, de Il tempo di un caffè è Fabiola Favilli, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere, ospite della rubrica video de Il Giunco.

La quarta carta verde dell’Unesco

«I Geoparchi non sono statici, ogni quattro anni sono soggetti a rivalidazione. Questa è la quarta carta verde che il Parco ottiene, quindi una grandissima soddisfazione per tutto il territorio», spiega Favilli.

Un riconoscimento che premia non soltanto il lavoro dell’ente, ma anche il coinvolgimento delle comunità locali. Durante la visita di valutazione, i due esperti dell’Unesco hanno incontrato amministratori, cittadini, associazioni e produttori del territorio.

«Hanno incontrato non solo noi del Parco, ma i sindaci e anche le persone che vivono sul territorio e che lavorano. Penso alle associazioni legate al cibo, al vino e ai produttori. Tutto questo ha fatto veramente una buona impressione».

Il Parco rappresenta oggi un importante punto di riferimento per la tutela del patrimonio minerario, storico, culturale e ambientale, ma anche un motore per il turismo, grazie alla rete di musei e luoghi di interesse distribuiti nei comuni delle Colline Metallifere.

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Una summer school per studiare il territorio con nuove tecnologie

Tra i progetti sui quali il Parco sta lavorando c’è anche la possibilità di rendere stabile un appuntamento annuale dedicato alla formazione e alla ricerca geologica.

La summer school organizzata in primavera ha coinvolto geologi impegnati in percorsi di master all’Università Roma Tre, che hanno utilizzato sul territorio strumenti avanzati di rilevazione, comprese tecnologie satellitari.

«Stiamo pensando che questa summer school possa diventare effettivamente un punto di riferimento annuale», racconta Favilli.

L’obiettivo è duplice: offrire ai ricercatori un territorio straordinario dal punto di vista geologico sul quale aggiornarsi e sperimentare nuove tecnologie, ma anche mettere a disposizione dei comuni e delle realtà locali dati e conoscenze utili per il futuro.

La sfida dei 25 anni: «Serve una riforma»

Il tema centrale dell’intervista riguarda però il futuro istituzionale del Parco, che si avvicina al traguardo dei 25 anni di attività.

«Il Parco è uno dei quattro parchi d’Italia che non rientra nella legge 394, che regolamenta i parchi nazionali. È sì un parco nazionale, ma con uno statuto che non era tanto adeguato 25 anni fa e ora non lo è assolutamente», sottolinea la presidente.

Il problema principale riguarda la struttura organizzativa e la possibilità di disporre di personale e risorse adeguate.

«Per esempio nello statuto c’è scritto che l’unico dipendente del Parco è il direttore. Si comprende come senza uno staff difficilmente il Parco possa dare veramente un impulso importante al territorio».

Attualmente l’ente si avvale anche di professionalità esterne, ma secondo Favilli è arrivato il momento di intervenire sul quadro normativo per consentire al Parco di sviluppare pienamente le proprie potenzialità.

«È veramente necessaria ora una riforma», ribadisce la presidente, indicando come obiettivo l’inserimento del Parco nel sistema regolato dalla legge 394.

Una battaglia che Favilli sta portando avanti con determinazione: «Io mi sono battuta con tutta me stessa. Vediamo se ce la faremo a breve, spero di tornare con questa bella notizia».

Una sfida importante per il futuro delle Colline Metallifere, dove la valorizzazione del patrimonio minerario e ambientale può continuare a rappresentare un’opportunità di sviluppo turistico, culturale e scientifico per tutta la Maremma.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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