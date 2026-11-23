GAVORRANO – È aperto l’avviso pubblico del Comune di Gavorrano – Settore I Affari Generali, Servizi Socio-Educativi – destinato all’erogazione di un contributo economico una tantum per l’anno 2026 a favore delle famiglie con figli minori in condizione di disabilità grave. La misura, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di Giunta n. 234 del 17 novembre 2026 e attuata con determinazione n. 839 del 18 novembre 2026, mette a disposizione un fondo complessivo di 10.000 euro per offrire un supporto tangibile ai nuclei familiari del territorio.

«Il valore di una comunità e la qualità di un’amministrazione si misurano dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi affronta quotidianamente percorsi più complessi e faticosi. Con questo stanziamento abbiamo voluto dare un segnale immediato e concreto di vicinanza alle famiglie del nostro territorio che crescono figli con disabilità grave. – spiega la sindaca Stefania Ulvieri – Sappiamo bene che un contributo economico non risolve da solo le sfide di ogni giorno, ma rappresenta un aiuto reale per alleggerire il peso delle spese quotidiane. Proprio per questo abbiamo scelto una formula snella, prevedendo l’erogazione in un’unica soluzione e senza alcun obbligo di rendicontazione: vogliamo semplificare la vita ai genitori, non appesantirla con ulteriore burocrazia. Il sostegno alle fasce più fragili resta il cuore della nostra azione amministrativa e continueremo a lavorare con determinazione affinché ogni famiglia si senta accompagnata e tutelata dalle istituzioni».

Requisiti e criteri di assegnazione

Possono presentare domanda i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Gavorrano sia del genitore richiedente sia del minore, entrambi appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico;

condizione di handicap grave del minore accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con certificazione in corso di validità;

ai fini del bando è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;

attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a 29.999,00 euro.

In presenza di più figli minori con disabilità nello stesso nucleo, dovrà essere presentata una domanda distinta per ciascun figlio. L’intero importo stanziato sarà suddiviso ed erogato in egual misura a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti che presenteranno domanda completa entro i termini previsti. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, senza necessità di rendicontare le spese sostenute.

Modalità e scadenze per la presentazione delle domande

La modulistica è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune oppure scaricabile dal sito istituzionale. Le domande, debitamente compilate, firmate e corredate dalla certificazione L. 104/1992 (art. 3, comma 3) e dall’attestazione ISEE in corso di validità, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026 esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza B. Buozzi, 16) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00;

tramite raccomandata postale A/R (non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data di effettiva ricezione al protocollo), allegando copia di un documento d’identità;

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla propria PEC, all’indirizzo: [email protected], indicando nell’oggetto il mittente e la dicitura “Domanda per la concessione di un contributo in favore di famiglie con figli minori disabili”.

Informazioni e assistenza

L’avviso e gli allegati possono essere scaricati dal seguente link:

https://www.comune.gavorrano.gr.it/novita/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-un-contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili-handicap-grave-art-3-co-3-l-104-1992/

Per chiarimenti o supporto nella compilazione, i cittadini possono contattare l’Ufficio Servizi Socio-Educativi del Comune di Gavorrano ai numeri 0566/844218 e 0566/844228 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30; giovedì dalle 15:00 alle 17:00) oppure scrivere all’indirizzo e-mail: [email protected]