GROSSETO – Una spesa di appena 26,43 euro si è trasformata in una vincita da 25mila euro. È successo a un fortunato cliente del supermercato EMI Grosseto Orcagna, il cui acquisto è stato estratto nell’ambito della Lotteria degli Scontrini. Una vincita particolarmente significativa proprio per il rapporto tra il valore dello scontrino e quello del premio: con poco più di 26 euro di spesa il cliente si è aggiudicato 25mila euro.

“Siamo davvero contenti – afferma Giancarlo Paola, amministratore delegato di Gmf – che la fortuna abbia premiato ancora una volta un nostro cliente. Una bella notizia che condividiamo con tutto il punto vendita e con il territorio”.

La soddisfazione per Gmf è doppia: un altro cliente EMI ha infatti vinto contemporaneamente un premio da 25mila euro grazie a un acquisto di 100,28 euro effettuato nel supermercato di Ponte Felcino, Perugia.