CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una vittoria e due sconfitte ma sempre tanto impegno per le rose giovanili dell’Hc Castiglione. Festeggiano gli Under 17 La Scala: al pala Barsacchi i biancocelesti firmano la sesta vittoria consecutiva superando 8-1 i Pumas Viareggio in terra ostile. Gara in discesa per i maremmani già nel primo tempo con Diego Bracali in gran spolvero, autore di una tripletta per il 3-0. Nella ripresa gli altri gol di Sforzi, Giabbani ancora con una tripletta e dopo il gol di Barsacchi per la Pumas, il sigillo finale di Bechini per l’8-1. La Scala sempre solitario al comando della classifica zonale.
U17, Pumas Viareggio-La Scala Castiglione 1-8
PUMAS VIAREGGIO: Nicola Mutti, (Ryan Cinquini); Tommaso Barsacchi, Cristian Donati, Matteo Tonarelli, Niccolò Moda, Lorenzo Giorgio Triglia, Martina Cupido, Federico Paolinelli. All. Mirko Bertolucci.
LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Lorenzo Rosadini, Massimo Stoduto, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Giabbani, Diego Bracali. All. Massimo Bracali.
ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.
RETI: pt (0-3) 9’32, 18’07 e 18’25 D.Bracali (C); st 1’34 Sforzi (C), 1’51, 4’30 e 6’47 Giabbani (C), 9’17 Barsacchi (V), 17’36 Bechini (C).
Niente da fare per l’Under 13 Lo Scoiattolo (foto in basso), battuto al Casa Mora dal Versilia HockeyForte per 13-2. Il Castiglione, più indietro rispetto ai versiliesi, ha comunque messo in pista la voglia di giocare. Nel primo tempo la rete della capitana Lavinia Ricceri del momentaneo 4-1, mentre nella ripresa il gol di Biancalani.
U13 Lo Scoiattolo Castiglione-Versilia HockeyForte 2-13
LO SCOIATTOLO CASTIGLIONE: Emily Shatrolli, Jerzy Konarski; Gianmarco Leone Barraco Tarlati, Zeno Bonari, Adam Porcu, Leonardo Marini, Lavinia Ricceri, marco Biancalani, Francesco Palomba, Aurora Shatrolli. All. Maurizio Pericoli.
VERSILIA HOCKEYFORTE: Alessio Santarcangelo, Tommaso Gassano; Nicola Giovannetti, Giacomo Stagi, Brando Ginebri, Leonardo Giannoni Polacci, Mattia Polacci, Mattia Lari, Alessandro Aldovardi. All. Alessandro Barsi.
ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.
RETI: pt (1-6) 5’27 Ginebri (FM), 5’49 Stagi (FM), 8’37 Lari (FM), 8’45 Ricceri (C), 11’04 Ginebri (FM), 14’24 Giovannetti (FM), 14’48 Ginebri (FM); st 0’04” Lari (FM), 0’57” Aldovardi (FM), 2’33 Biancalani (C), 3’38 Ginebri (FM), 9’41 Giovannetti (FM), 9’50 e 10’17 Lari (FM), 14’59 Ginebri (FM).
Bella prestazione per gli Under 11 (foto in alto) della Blue Factor, che di fronte al più quotato Versilia HockeyForte cedono con onore per 7-2. I giovani castiglionesi, quasi tutti alla primissima esperienza, hanno dato battaglia fino alla fine. In rete per i biancocelesti Loffredo nel primo tempo, e Berardi nella ripresa.
U11 Blue Factor Castiglione-Versilia HockeyForte 2-7
BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Andrea Cocchi; Auroa Shatrolli, Leonardo Loffredo, Leonardo Marini, Manuel Nucci, Filippo Bastianini, Niccolò Podestà, Giacomo Berardi, Leon Loffredo. All. Federico Paghi.
VERSILIA HOCKEYFORTE: Alessio Santarcangelo; Gabriele De Pasquale, Nicola Giovannetti, Ascanio Zella, Leonardo Giannoni Polacci, Lorenzo Binelli, Evan Stefani. All. Alessandro Barsi.
ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.
RETI: pt (1-4) 3’33 Giannoni Polacci (FM), 4’13 e 6’52 Giovannetti (FM), 10’47 Loffredo (C), 14’31 Giovannetti (FM); st 5’13, 6’26 e 11’19 Giannoni Polacci (FM), 14’05 Berardi (C).