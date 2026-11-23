GROSSETO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari opportunità del Comune promuove un flash mob dal forte valore simbolico ed emotivo.

L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 15:00 in piazza Dante.

Sarà un momento di partecipazione collettiva per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire con forza il proprio “No” a ogni forma di violenza sulle donne.

Protagonista dell’iniziativa è la danza, un linguaggio universale capace di superare le parole, trasmettere emozioni e trasformare il movimento in un potente messaggio di solidarietà, rispetto e libertà.

Attraverso una coreografia collettiva, le partecipanti e i partecipanti daranno vita a un momento di condivisione e consapevolezza, per ricordare che il silenzio non può e non deve essere una risposta alla violenza.

Il flash mob vuole essere non soltanto un momento di sensibilizzazione, ma anche un invito a tutta la comunità a non voltarsi dall’altra parte, a riconoscere i segnali della violenza e a promuovere ogni giorno una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla dignità della persona.

Scuole di danza e associazioni sportive della città coinvolte nell’iniziativa del 25 novembre

La Commissione Pari opportunità desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le realtà e alle professioniste che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare, mettendo a disposizione il proprio talento, la propria sensibilità e la propria energia.

Queste le realtà e persone coinvolte:

Uisp sport per tutti

Debora Ferretti

Area Pole di Matilde Giordano

Polisportiva Barbanella Uno – Ginnastica Artistica

Real Dance Academy

Artistica Grosseto

Pole Fight Grosseto

Come sostengono dalla Commissione, la loro partecipazione rappresenta una preziosa testimonianza di come lo sport, la danza e l’arte possano diventare strumenti concreti di sensibilizzazione e impegno sociale.

«Vogliamo far sentire la nostra voce attraverso il movimento, l’energia e l’unione. Ogni gesto sarà un messaggio, ogni passo un invito a non rimanere in silenzio. Perché la violenza contro le donne non è un problema delle sole donne, ma una responsabilità che riguarda tutta la società. Insieme possiamo contribuire a costruire una cultura del rispetto, della libertà e dell’uguaglianza», dicono dalla Commissione Pari opportunità di Grosseto.

La Commissione invita tutte e tutti a partecipare e a condividere questo importante momento, affinché il 25 novembre non sia soltanto una ricorrenza, ma un’occasione per rinnovare un impegno che deve durare tutto l’anno.

«Perché nessuna donna debba più avere paura- concludono dalla Commissione – Perché nessuna voce resti inascoltata. Perché insieme possiamo fare rumore, anche danzando»