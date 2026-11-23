FOLLONICA – È stato riattivato a Follonica lo sportello del Tribunale dei Diritti del malato, gestito dall’associazione Cittadinanzattiva, un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari.

Lo sportello si trova presso l’ambulatorio 19 della “palazzina gialla”, dietro al complesso che ospita la Casa della Comunità in viale Europa, ed è aperto al pubblico tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.

Il primo e il terzo venerdì di ogni mese, sempre dalle 16.30 alle 18, saranno presenti le avvocate Giuseppina Rivolta e Silvia Branconi, a disposizione dei cittadini per offrire ascolto, orientamento e supporto sulle problematiche legate alla tutela dei diritti in ambito sanitario. Per informazioni: 333 4364372 oppure 348 4833996.

La riattivazione dello sportello rappresenta un importante risultato della collaborazione tra Asl Toscana sud est e Cittadinanzattiva, che confermano il comune impegno nel promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, favorire l’ascolto dei loro bisogni e rafforzare la tutela dei diritti delle persone che si rivolgono ai servizi sanitari.