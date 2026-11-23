GROSSETO – Un fine settimana semplicemente straordinario per la Fight Gym Grosseto. I pugili allenati dal maestro Raffaele D’Amico, insieme al suo affiatato staff tecnico, hanno conquistato vittorie e importanti traguardi su più ring della Toscana, confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto quotidianamente nella palestra di via della Repubblica.

Quattro incontri disputati e quattro vittorie: un risultato che premia l’impegno degli atleti, la professionalità dei tecnici e la crescita di un gruppo che continua a distinguersi nel panorama pugilistico regionale e nazionale. A Montecatini Terme, nelle fasi interregionali dei Campionati Italiani Assoluti, arrivano due successi di grande valore, che valgono altrettanti pass per la fase finale della competizione, in programma a Cuneo dal 10 al 13 dicembre.

Grande soddisfazione per Jonathan Pisano, protagonista di un rientro sul ring particolarmente atteso dopo quasi un anno di inattività. Opposto al veneto Giovanni Chiggiato, Pisano ha offerto una prestazione convincente, aggiudicandosi tutte e tre le riprese e dimostrando di non aver perso qualità, determinazione e capacità tecniche. Un ritorno importante, che lascia intravedere prospettive ambiziose e conferma come il pugile grossetano abbia ancora tutte le carte in regola per puntare a traguardi prestigiosi. Non è stata da meno Emilie Lacroix, impegnata nella categoria dei 60 kg. La pugile grossetana ha affrontato la marchigiana Martina Divisi, imponendosi nettamente ai punti al termine delle tre riprese. Una prova di carattere e personalità, condotta con lucidità e determinazione, che le ha consentito di conquistare una vittoria meritata e soprattutto l’accesso alla fase finale dei Campionati Assoluti. Due successi pesanti, dunque, che proiettano Pisano e Lacroix tra i protagonisti dell’appuntamento tricolore di Cuneo.

Le soddisfazioni per il team biancorosso non si sono però esaurite a Montecatini. Contemporaneamente, a Colle Val d’Elsa, era in programma la seconda tappa del Torneo Pegaso, dove altri due giovani talenti grossetani hanno confermato il proprio valore, regalando ulteriori motivi di orgoglio alla società. Nella categoria Under 17, 63 kg, Gabriele Vichi ha affrontato il massese Raffaele Pizzamiglio, prendendosi una bella rivincita. Fin dalle prime battute il pugile grossetano ha imposto il proprio ritmo, conquistando progressivamente il controllo del match e mostrando una netta superiorità tecnica e agonistica. Una prestazione autoritaria, impreziosita da due conteggi inflitti all’avversario nel corso delle tre riprese, che hanno ulteriormente evidenziato la sua superiorità.

Ottima anche la prova di Lorenzo Simiani, impegnato nella categoria Under 19 contro il fiorentino Tommaso Olivari. Il giovane atleta della Fight Gym ha affrontato il combattimento con grande determinazione, mantenendo costantemente l’iniziativa e sottoponendo l’avversario a una pressione continua. Nel confronto ravvicinato Simiani ha dimostrato carattere, intensità e capacità di gestione del match, riuscendo a conquistare un verdetto favorevole grazie alla propria superiorità. Quattro pugili, quattro vittorie e un bilancio che non lascia spazio a interpretazioni: la Fight Gym Grosseto continua a raccogliere i frutti di un lavoro serio, costante e appassionato.

Dietro questi risultati c’è l’impegno quotidiano del maestro Raffaele D’Amico e di tutto il suo staff, capaci di accompagnare gli atleti nella loro crescita sportiva e umana, preparando pugili competitivi e pronti ad affrontare le sfide più impegnative. Adesso l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti di Cuneo, dove Jonathan Pisano ed Emilie Lacroix avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori pugili italiani. Intanto, dalla Fight Gym Grosseto arriva un segnale forte e inequivocabile: il pugilato grossetano è vivo, competitivo e pronto a continuare a regalare soddisfazioni.