PRATO – Estra segna una tappa importante nel proprio percorso di integrazione tra produzione e vendita di energia, avviando la commercializzazione dell’energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili di proprietà del Gruppo.

A partire dal 1° gennaio 2027, il Gruppo Estra immetterà sul mercato complessivamente 160 GWh annui di energia elettrica rinnovabile autoprodotta, pari a circa il 17% del proprio portafoglio complessivo di vendita.

Un primo esempio significativo di questo percorso è rappresentato dal lancio della nuova offerta “Buon Vento”, attraverso la quale l’energia prodotta dal parco eolico di Morcone e Pontelandolfo, in provincia di Benevento, sarà venduta direttamente ai clienti del Gruppo.

L’offerta prevede contratti di fornitura a lungo termine (PPA), destinati a famiglie e imprese, con l’obiettivo di raggiungere 22.000 nuove attivazioni, di cui 20.000 domestiche e 2.000 rivolte a clienti non domestici titolari di partita IVA. L’offerta è già prenotabile dai clienti domestici, mentre le partite IVA potranno sottoscrivere i contratti a partire dal 1° gennaio 2027.

“Buon Vento” rappresenta il primo PPA retail 100% eolico in Italia, introducendo un modello innovativo di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. La scelta dell’eolico è legata alla sua capacità di garantire una maggiore copertura del fabbisogno energetico domestico (stimata intorno all’80%) rispetto ad altre fonti rinnovabili, grazie a una produzione che si estende anche alle ore notturne.

Acquisito da Estra nel 2025, il parco eolico ha una potenza installata di 51,75 MW, è composto da 15 turbine Vestas V117 e produce circa 135 GWh di energia all’anno.

A questa produzione si aggiunge quella degli impianti fotovoltaici di Estra Clima, che dispongono di una potenza complessiva di 20 MW e generano circa 25 GWh annui. Nel corso del 2027 è inoltre prevista l’entrata in esercizio di ulteriori impianti, per complessivi 60 MWp di potenza e circa 100 GWh di energia annua a regime, che contribuiranno ad aumentare progressivamente la quota di energia rinnovabile autoprodotta e commercializzata dal Gruppo.

Nel dettaglio, la nuova offerta “Buon Vento” prevede un contratto della durata di dieci anni, con un prezzo fisso di 115 €/MWh per i primi quattro anni. È inoltre previsto un “Bonus Fedeltà” ogni quattro anni, parametrato all’energia prodotta dalla quota assegnata e non consumata. Attraverso l’app Aliaestra, i clienti potranno monitorare produzione e consumi, ricevendo indicazioni per utilizzare l’energia nelle ore più favorevoli.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel percorso tracciato dal Piano Industriale 2025-2029, che prevede investimenti per circa 500 milioni di euro nel settore delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di rafforzare la produzione e la commercializzazione di energia da parte del Gruppo. Un percorso di crescita che punta a integrare progressivamente la capacità di generazione con l’attività di vendita, valorizzando direttamente l’energia prodotta dagli impianti del Gruppo. In coerenza con questa strategia, il percorso di crescita previsto per il 2027 consentirà di raggiungere 260 GWh di energia prodotta e venduta.

Un percorso che riguarda anche il gas: da novembre 2026 Estra vende il metano prodotto dall’impianto di Montespertoli di Plures, per un volume di circa 9,5 milioni di metri cubi nel 2027, pari al 2% di un portafoglio in vendita di circa 500 milioni di metri cubi.

«Il Dl Bollette varato dal Governo affronta il tema del costo dell’energia, una questione sempre più centrale per famiglie e imprese. Come ha ricordato il ministro Gilberto Pichetto Fratin, accanto agli interventi nell’immediato è altrettanto importante rafforzare la produzione nazionale da fonti rinnovabili. È una prospettiva che condividiamo e nella quale si inserisce la strategia di Estra. Con questo passaggio avviamo la seconda fase del percorso indicato nel nostro Piano Industriale: produrre energia pulita e metterla direttamente a disposizione delle famiglie e delle imprese dei nostri territori. Riteniamo che le utility territoriali siano destinate ad assumere un ruolo sempre più rilevante nel sistema energetico nazionale, anche attraverso lo sviluppo di una propria capacità di generazione. In un contesto segnato dall’instabilità dei mercati energetici, investire nella produzione rappresenta un contributo concreto alla sicurezza e all’autonomia energetica del Paese e consente di offrire maggiori garanzie ai clienti» dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra.

«Il rafforzamento della capacità produttiva da fonti rinnovabili è uno degli assi portanti della nostra strategia industriale. L’obiettivo è costruire nel tempo un sistema sempre più integrato, nel quale gli impianti di generazione, dal fotovoltaico al biometano fino all’eolico, siano parte integrante della filiera energetica del Gruppo e contribuiscano direttamente alla fornitura ai clienti. Si tratta di un percorso che richiede investimenti, capacità di pianificazione e una gestione coordinata degli asset, per valorizzare al meglio la produzione e consolidare progressivamente la nostra presenza nelle diverse fasi della filiera. La commercializzazione dell’energia autoprodotta segna un passaggio concreto in questa direzione e apre una nuova fase di sviluppo industriale per Estra» aggiunge Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra.