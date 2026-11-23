GROSSETO – È una pistola Ruger 3.80, legalmente detenuta, l’arma sequestrata nella villa in cui è stato trovato senza vita Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Insieme alla pistola gli inquirenti hanno sequestrato due bossoli, uno trovato in giardino e uno nella dépendance dove si trovava la salma. Per questo è verosimile che un colpo sia stato esploso all’esterno per provare il funzionamento dell’arma. Intanto sono in corso di analisi le immagini del sistema di videosorveglianza della villa.

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L’arma e i due bossoli

Il corpo era stato trovato nella mattina del 21 novembre all’interno dell’abitazione in località Querciolaie. Secondo la prima ricostruzione della procura, De Gennaro si sarebbe tolto la vita. La pistola, regolarmente detenuta, è stata posta sotto sequestro con i due bossoli: uno rinvenuto nel giardino e uno nella dépendance.

Le immagini della videosorveglianza

Il nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della villa, che sono in corso di analisi.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Grosseto, insieme al personale del Ris dei carabinieri e della polizia scientifica di Roma. Hanno sequestrato e repertato elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto, sotto la direzione della procura della Repubblica di Grosseto, oltre a scritti indirizzati ai familiari.

L’autopsia

La salma è stata trasportata all’ospedale di Careggi, a Firenze, e sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. Il medico legale riceverà l’incarico a breve.

La riunione in procura

Oggi pomeriggio, alle 15, si è tenuta una riunione di raccordo investigativo convocata dal procuratore della Repubblica di Grosseto Maria Navarro, insieme ai sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini. Obiettivo: coordinare le attività delegate alla polizia giudiziaria, che sta raccogliendo gli elementi per ricostruire i fatti. Hanno partecipato il nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto, il Ris dei carabinieri di Roma e la polizia scientifica di Roma.