CAPALBIO – Il Comune di Capalbio aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre con una serie di iniziative di sensibilizzazione e confronto rivolte alla cittadinanza, realizzate in collaborazione con l’associazione Olympia de Gouges. Il programma ha preso il via lo scorso 5 novembre attraverso un percorso di incontri condotti dalle operatrici e dalle psicologhe dell’associazione con l’obiettivo di promuovere una rete di ascolto, consapevolezza e contrasto alla violenza maschile sulle donne.

«La violenza contro le donne non è mai una questione privata: è una piaga sociale che chiama in causa l’intera comunità – commentano le assessore Patrizia Puccini e Marzia Stefani -. Contrastarla significa promuovere ogni giorno la cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità. Il cambiamento parte da ciascuno di noi, dalle parole che scegliamo, dai gesti che compiamo e dall’attenzione che dedichiamo agli altri. Solo insieme possiamo costruire una società più consapevole, più giusta e libera da ogni forma di violenza».

Dopo i primi appuntamenti, il calendario proseguirà giovedì 27 novembre, alle ore 17, al Bar La Mandria di Pescia Fiorentina e si concluderà sabato 6 dicembre, alle ore 17, al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige con lo spettacolo “Sovrapensiero è un posto bellissimo”, dedicato alle storie vere di rinascita di donne uscite da percorsi di violenza, con la regia di Benedetta Rustici e le musiche di Viola Violi.

Invece, mercoledì 25 novembre alle ore 11.30, l’Amministrazione comunale porterà un mazzo di fiori alla panchina rossa di Capalbio Scalo per ricordare le vittime di femminicidio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante momento di memoria e riflessione collettiva.

Per la giornata del 25 novembre, inoltre, il Nuovo Cinema Tirreno proporrà una programmazione speciale dedicata al tema della violenza di genere, che proseguirà anche nel fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 novembre. In programma tre film che raccontano storie capaci di andare oltre la denuncia, esplorando le radici della violenza, le ferite che lascia e l’impegno di chi lavora per contrastarla: “Se domani non torno” di Paola Randi, “La casa delle donne” di Mélisa Godet e “Sorry, baby” di Eva Victor.

Mercoledì 25 novembre il cinema aprirà le sue porte già dalla mattina con una proiezione per le scuole. Sullo schermo “Se domani non torno”, tratto dal libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin. Alle ore 16.30 appuntamento con “Sorry, Baby”, alle ore 18.30 sarà nuovamente la volta di “Se domani non torno”, mentre alle ore 20.45 spazio a “La casa delle donne”.

Di seguito la programmazione del weekend per film:

• Se domani non torno: venerdì ore 16.30, sabato ore 20.45 e domenica ore 16.30;

• Sorry, Baby: venerdì ore 18.30, sabato ore 18.30 e domenica ore 20.45;

• La casa delle donne: venerdì ore 20.45 (proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano), sabato ore 16.30 e domenica ore 18.30.

Si ricorda che sul territorio è sempre attivo il Punto di ascolto Olympia de Gouges, un riferimento per le donne che vivono situazioni di violenza, che può essere contattato al numero 346 2521932 e all’indirizzo e-mail [email protected]. Il numero nazionale antiviolenza e stalking è 1522.