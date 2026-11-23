CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia sarà presente alla 43° Assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in programma a Veronafiere dal 25 al 27 novembre. La manifestazione, dal titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, riunisce a Verona sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni, in un anno particolarmente significativo, quello dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, per discutere del ruolo dei Comuni e delle prospettive future dei territori italiani.

Nel corso delle tre giornate di lavori, la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, insieme all’Assessore al Turismo Susanna Lorenzini, prenderà parte agli appuntamenti dedicati ai Comuni costieri, nell’ambito della rete nazionale G20Spiagge, portando l’esperienza e il punto di vista di una realtà turistica che, come molte altre destinazioni balneari italiane, si confronta quotidianamente con le opportunità e le complessità legate alla gestione dei flussi stagionali.

Anche quest’anno, nella giornata di apertura, sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Mercoledì 25 novembre, alle 13:00, è in programma l’incontro dal titolo “Consulta dei Comuni Litoranei e di Lago”, con la rete nazionale G20Spiagge delle Comunità Marine, promosso da Anci Veneto. L’appuntamento approfondirà le attività della Consulta Anci e le proposte sviluppate nel corso del 2026 dai Comuni costieri.

Tra i temi al centro del confronto figurano il modello veneto della Conferenza dei Sindaci del Litorale, il concetto di “Città fisarmonica”, pensato per rispondere alle oscillazioni demografiche e alla forte crescita delle presenze nei periodi turistici, e il progetto di legge sulle Comunità Marine. Ampio spazio sarà inoltre riservato agli interventi normativi e agli strumenti necessari per garantire maggiore vivibilità, sostenibilità e tutela ambientale nei territori costieri.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto per condividere esperienze, criticità e proposte, rafforzando una collaborazione istituzionale sempre più necessaria per affrontare problematiche comuni.

«Quest’anno all’assemblea nazionale di Verona – dichiara la sindaca Elena Nappi – si incontrano e si confrontano i ruoli che ricopro con grande orgoglio e che mi permettono di far conoscere Castiglione della Pescaia in tante importanti vetrine nazionali e palcoscenici internazionali: Sindaca, delegata Anci Toscana per le Politiche del Mare e Promozione della Costa, Vice coordinatrice del Network del G20Spiagge. Ruoli che pongono sempre al centro obiettivi comuni per gestire al meglio la qualità dei servizi erogati per residenti e turisti e far in modo che le località italiane siano sempre più all’avanguardia e competitive. Un momento per rivivere insieme una delle ricorrenze più importanti per il nostro Paese: la nascita della Repubblica e gli 80 anni del voto alle donne».