PITIGLIANO. La Maremma conquista il podio dei borghi toscani più cercati su internet. A occupare le prime tre posizioni della classifica regionale ci sono infatti Pitigliano, Capalbio e Porto Ercole, confermando l’interesse degli utenti per le località della provincia di Grosseto.

Con sette borghi presenti nello studio, Grosseto è anche la provincia toscana più rappresentata.

La fotografia dei dati è presente nella terza edizione di “Borghi italiani online 2026”, lo studio dell’Osservatorio Telepass, realizzato in collaborazione con Moveo, il magazine di viaggi e mobilità dell’azienda, Seed Digital e Change Media.

La ricerca analizza l’andamento delle ricerche online dedicate ai borghi italiani dal 2021 al 2025, individuando le destinazioni più cercate e le tendenze emergenti.

Pitigliano, Capalbio e Porto Ercole sul podio della Toscana

Pitigliano è il borgo più cercato della Toscana, con una media di 80.800 ricerche mensili, un risultato che gli vale anche il 20esimo posto nella classifica nazionale. Un piazzamento importante per la Città del Tufo, che precede tutte le altre località della regione prese in esame.

Al secondo posto in Toscana si trova Capalbio, con le sue 56.500 ricerche medie mensili che gli valgono la 32esima posizione nazionale. Completa il podio Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, con 40.600 ricerche al mese e il 62esimo posto in Italia.

Tre località della provincia di Grosseto, dunque, davanti a tutte le altre destinazioni toscane analizzate.

Grosseto è anche la provincia con più borghi in classifica. Sono sette le località maremmane comprese tra le 30 toscane analizzate dall’Osservatorio Telepass. Seguono Arezzo con sei borghi e Firenze con cinque. Livorno, Lucca e Siena ne contano tre ciascuna, Pisa due e Massa-Carrara uno.

Complessivamente, i 30 borghi toscani presi in esame raccolgono 649.200 ricerche medie mensili, a testimonianza dell’attenzione che le destinazioni della regione continuano a suscitare sul web.

Allargando lo sguardo al resto della Toscana, dopo le tre località maremmane arrivano paesi come Campiglia Marittima in provincia di Livorno, al 64º posto nazionale con 39.500 ricerche, Anghiari, in provincia di Arezzo, al 79esimo posto nazionale con 32.400 ricerche mensili, Suvereto all’81esimo con 31.800, Barga al 93esimo con 27.600, Lucignano al 98esimo con 26.900 e Buonconvento al 105esimo con 25.700.

Un 2025 da record per i borghi italiani

Lo studio analizza anche le variazioni rispetto al 2024. A registrare l’incremento più consistente in Toscana è Montefioralle, frazione di Greve in Chianti, che passa da 13.800 a 21.300 ricerche medie mensili, con una crescita del 54,3%.

Seguono San Donato in Poggio, frazione di Barberino Tavarnelle, con un aumento del 38,5%, e Buonconvento, che registra un +29,8%. In crescita anche Casale Marittimo (+29,1%), Raggiolo e Montescudaio (entrambi +26,3%), Mulazzo (+25%) e Montaione (+21%).

A livello nazionale, il 2025 ha fatto registrare oltre 106,4 milioni di ricerche online dedicate ai borghi italiani, il valore più alto degli ultimi cinque anni secondo l’Osservatorio Telepass. Numeri che evidenziano il crescente interesse per le piccole località, anche se le ricerche sul web non corrispondono necessariamente a visite turistiche effettive.

L’indagine richiama anche l’attenzione sull’importanza dell’accessibilità: collegamenti efficienti e servizi di mobilità integrata possono contribuire a trasformare l’interesse online in opportunità turistiche, soprattutto per i fine settimana e i soggiorni brevi, favorendo la scoperta anche delle destinazioni meno conosciute.

Lo “Studio borghi italiani online. Edizione 2026” è disponibile su Moveo.telepass.com.