SORANO – Il Consiglio comunale di Sorano è convocato per mercoledì 25 novembre alle ore 15. Sette i punti all’ordine del giorno della seduta, che si aprirà con le comunicazioni del sindaco Barbara Belcari e l’approvazione dei verbali della seduta precedente.
Tra gli argomenti in discussione figurano la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale con deliberazione del 6 novembre scorso, e l’approvazione della settima variazione al bilancio di previsione per lo stesso triennio.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esprimere il proprio parere sull’adeguamento della quota sociale dell’ASP Piccolomini Sereni per gli anni 2027 e 2028, ai sensi della legge regionale Toscana 43/2004.
Un altro punto all’ordine del giorno riguarda l’ampliamento del cimitero comunale di Sorano, con l’approvazione di una permuta di aree tra il Comune e una proprietà privata, finalizzata alla regolarizzazione e al miglioramento della viabilità di accesso al nuovo lotto cimiteriale.
Infine, il Consiglio comunale sarà chiamato a procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria per il periodo dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2029.