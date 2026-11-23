BURIANO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 23 novembre, in località Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia, per mettere in sicurezza una pianta ad alto fusto resa probabilmente pericolante dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona durante la notte.
La squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta intorno alle 14, utilizzando una scala aerea per raggiungere la pianta e procedere alla messa in sicurezza.
L’intervento ha permesso di scongiurare il rischio di caduta dell’albero sulla copertura di un’abitazione, evitando possibili danni alla struttura.