FOLLONICA – Una messa in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nella chiesa di San Leopoldo. La celebrazione era in programma sabato 21 novembre alle 18, presieduta da monsignor Carlo Ciattini, vescovo della Diocesi di Massa Marittima e Piombino.
Ad animare la funzione, secondo il programma, il coro Don Enzo Greco.
L’iniziativa ha coinvolto il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Follonica, guidato dal tenente colonnello Dario Praturlon, la sezione follonichese dell’Associazione nazionale carabinieri «S. Golino», il Gruppo Benemerite e la parrocchia di San Leopoldo.