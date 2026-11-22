GROSSETO – «Venticinque giorni per ricevere una data, che è stata fissata ai primi di dicembre e in una struttura sanitaria privata convenzionata». È la segnalazione di Lamberto Soldatini, lettore de Il Giunco, che racconta la sua esperienza nel tentativo di prenotare un’ecografia all’addome completa.

La richiesta e l’attesa

Soldatini racconta di aver avuto il 23 ottobre una richiesta per l’ecografia. Quando ha chiamato per prenotare gli è stato detto che lo avrebbero avvertito per fissare una data. Dopo 25 giorni è stato contattato: la visita sarebbe stata ai primi di dicembre, in una struttura sanitaria privata convenzionata.

«Mi fido del pubblico»

«Io mi fido del pubblico e non del privato – scrive il lettore – anche se “convenzionato”, come mi è stato ribadito più volte durante la telefonata». Soldatini aggiunge di aver spiegato il motivo: a suo dire, il referto di una Tac all’addome dell’8 aprile 2025, eseguita nella stessa struttura privata convenzionata, riportava «niente da rilevare». Una Tac fatta quindici giorni dopo nel pubblico, riferisce, avrebbe invece evidenziato un carcinoma uroteliale di alto grado.

«Nessuna possibilità» negli ospedali pubblici

Quando, durante la telefonata, ha chiesto un appuntamento in ospedale pubblico, Soldatini racconta di aver sentito rispondere che non c’erano possibilità: «Non una data né a Grosseto, né a Orbetello, né a Castel del Piano, né a Follonica, né a Massa Marittima».

La denuncia

«È veramente indegno e deprecabile – afferma – che una struttura pubblica sostenga così sfacciatamente il privato». Il lettore dice di denunciare il fatto perché, a suo parere, con i soldi destinati ai privati, che «puntano al profitto prima che alle risposte sanitarie», si potrebbero assumere medici e infermieri, in modo che le macchine funzionino a pieno ritmo e le liste d’attesa «possano anche sparire». Il pubblico, conclude, potrebbe così fornire appuntamenti per visite ed esami «in pochissimi giorni».