GROSSETO – C’è una lapide, al cimitero della Misericordia, che ci riporta alla mente una terribile vicenda degli anni Venti. È quella di Ivo Saletti, morto a 23 anni durante la spedizione che mise a ferro e fuoco Roccastrada da parte di tre camion carichi di fascisti.

Da qui parte una nuova puntata di Storie scolpite nella pietra, la nostra rubrica che ci porta a scoprire la voce di chi non c’è più attraverso le lapidi. Una Spoon River di Maremma che oggi ci porta nuovamente nel cimitero monumentale della Misericordia di Grosseto.

La rappresaglia: dieci morti

La morte di Saletti fu il pretesto per far scattare la rappresaglia da parte delle squadracce nere. Forse non aspettavano altro. Uccisero dieci persone: un padre e un figlio, un pastore che neppure si occupava di politica e poi ancora il padre di una ragazza che aveva riconosciuto tra gli aggressori uno spasimante della figlia che lei aveva rifiutato. Corse a casa per difenderla e l’ammazzarono. Un ragazzo di 23 anni, che si era sposato tre mesi prima, venne trucidato davanti alla moglie incinta, poi un pensionato, ucciso in strada. I fascisti ormai erano cani sciolti inebriati di sangue, e la furia li portò ad uccidere chiunque incontrassero. Un vecchio anarchico zoppo. Si arrese ma lo fucilarono uguale. Un muratore di simpatie fasciste. Uccisero anche lui. Alla fine sul selciato ci saranno dieci vittime. Le case vennero incendiate.

Così finì la mattanza, la strage di Roccastrada del 24 luglio del 1921. Dieci morti più uno: Ivo Saletti.

Un passo indietro: Grosseto assediata

Ma facciamo un passo indietro. Anzi due. A giugno erano giunti in Maremma da Firenze alcuni uomini della Disperata, squadre di fascisti tra i più violenti il cui capo, Amerigo Dumini, sarà tra gli assassini di Giacomo Matteotti.

A Grosseto si scontrarono con gli antifascisti e uccisero il muratore comunista Cesare Savelli.

Il 29 giugno centinaia di fascisti armati, provenienti anche da altre province, cinsero letteralmente d’assedio Grosseto e la espugnarono. 600 persone che devastarono la città. Da qui partirono le spedizioni punitive nei paesi. In primis Roccastrada, che aveva eletto come sindaco il socialista Natale Bastiani.

Il 24 luglio 1921: la spedizione su Roccastrada

Due camion carichi di fascisti, tra cui il grossetano Ivo Saletti. Prima di arrivare in paese incontrano due contadini. Ne accerchiano uno e lo massacrano di botte. Una volta in paese prendono di mira la sede della cooperativa. Il paese è sprofondato nel terrore. Un camion riparte verso Sassofortino. A bordo c’è Saletti. Sulla strada uno sparo: Saletti cade ferito a morte, non è chiaro se per colpa di un agguato o di un colpo esploso accidentalmente dal fuoco amico. Nei dintorni i fascisti non trovano nessuno. Il giovane camerata viene coperto con il tricolore e parte la spedizione punitiva che si trasformerà ben presto in una mattanza, una strage senza quartiere e senza pietà.

Una lapide, una foto, una dedica

Di Ivo resta una lapide. Una foto e una dedica.

Ivo era nato in via Mazzini 21, a Grosseto. Figlio di un muratore, Angiolo Saletti, come si legge nell’atto di nascita, e di Gemma Bartoletti. Una famiglia come tante. Forse per questo la tomba fu pagata dai fascisti, come si intuisce leggendo la lapide.

Le parole scolpite sulla pietra

Nato a Grosseto il 3 settembre del 1898

soave d’indole e di sembianze<

esempio di affetti gentili

e di virtù cittadine

al servizio della patria

milite fedelissimo

nell’ansia di un desiderio ineffabile

suggellando col sangue la vita

troncata in agguato da vile scherano

in Roccastrada nel 24 luglio 1921

il fascio fraterno

indice del diritto comune

questo ricordo pose.

Nel cimitero del vostro paese c’è un tomba antica o particolarmente interessante? Segnalatecela su whatsapp al numero 334.5212000

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