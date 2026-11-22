CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Grande prestazione per la Blue Factor, sconfitta 3-2 al Cà Dolfin dalla capolista imbattuta Ubroker Bassano (foto di Michele Brunello). Il quintetto ospite entra in pista determinato, reduce da prestazioni altalenanti, e costretto a rinunciare a Cabella per un infortunio alla caviglia. Soprattutto il Castiglione in avvio deve fare i conti con la voglia del Bassano, che lascia in tribuna Pato Ipinazar.

I veneti la sbloccano dopo 2′: Diquigiovanni, ex capitano del Valdagno e reduce dai Mondiali in Paraguay, si ritrova solo in area e mette sotto le gambe di Ciupi l’1-0. Il Castiglione non sta a guardare anche se Verona preferito a Grimalt, disinnesca i tentativi maremmani. Al 5′ il raddoppio giallorosso. Diquigiovanni vede Pozzato e da destra la conclusione in area del nazionale italiano è mortifera, 2-0. La reazione biancoceleste è però immediata. Escobar, caparbiamente, taglia l’area da sinistra e poi infila nell’angolino basso, 2-1.

Il gol da morale alla truppa maremmana che prende confidenza con la pista. Al 13′ Pozzato spara un missile sul primo palo che non lascia scampo al portiere, 3-1. Achilli gestisce bene tutta la panchina con le rotazioni che tengono alta la difesa. Nella ripresa la Blue Factor ha un altro piglio e si vede subito. Il Bassano da parte sua cerca di gestire la gara e si presta al contropiede maremmano, visto che la difesa a “zona” dei biancocelesti funziona, ben supportata dalle parate di Ciupi sui tiri dalla distanza. Proprio in contropiede Verona è costretto a fare gli straordinari per fermare Esquibel, anche un palo, e Escobar che si “mangiano” letteralmente il pari, grazie a delle paratissime. Il portiere viareggino però non può fare nulla sul diagonale di Maldini al termine di un altro contropiede ben orchestrato rifinito dall’assist dell’ex Amato, 3-2 e gara che rimane in equilibrio.

Il Bassano ora ha qualche certezza in meno e il Castiglione continua con la difesa a zona che disinnesca i frombolieri dell’Ubroker, martinez in particolare non si vede mai. Si arriva così al finale con Ciupi che fa ripartire le azioni direttamente dalle sue respinte, e Amato e Esquibel che avrebbero ancora delle occasioni quasi clamorose. Il Castiglione nell’ultimo minuto mette il quinto uomo di movimento e il Bassano con qualche affanno si difende a oltranza, e porta a casa i tre punti che lo mantengono a punteggio pieno al comando solitario della classifica. Sabato prossimo al Casa Mora arriva il Versilia HockeyForte che ha espugnato clamorosamente la pista del Lodi per i suoi primi tre punti stagionali.

A1, Ubroker Bassano-Blue Factor Castiglione 3-2

UBROKER BASSANO: Valentin Grimalt, (Mattia Verona); Alberto Pozzato, Leonardo Diquigiovanni, Pietro Agostini, Facundo Posito Esteban, Lucas Martinez Cristal, Giuliano Giuliani Marchetti, Francisco Ipinazar. All. Alessandro Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Rafello Ciupi, (Michael Saitta); Samuel Amato, Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel, Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Alfonso Rago di Giovinazzo, Giorgio Fontana di Milano.

RETI: pt (3-1) 1’55 Diquigiovanni (B), 5’25 Pozzato (B), 6’42 Escobar (C), 13’05 Pozzato (B); st 16’13 Maldini (C).

La classifica:

Hockey Bassano (6) 18 punti; Trissino (5) 15; Hrc Monza (6) 12; Cgc Viareggio (6), Follonica (6), Valdagno (5) 10; Azzurra Novara (6) 9; Sarzana (5) 7; Aw Lodi (6) 6; Versilia HockeyForte (6) 3; Roller Matera (6) 2; Castiglione (6) 1; Pumas Viareggio (6) 0