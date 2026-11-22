GROSSETO – Un profilo Instagram, un negoziante – sebbene questa definizione sia riduttiva – disposto a mettersi in gioco e a condividere la sua profonda conoscenza di alcune sottoculture, della moda, della musica e del calcio, e l’idea un po’ pazza di un fotografo. Sono questi gli elementi che, nel giro di pochi mesi, hanno portato il profilo Instagram di David Bardelli – Rudeness a superare i 10 mila follower (Foto di Michele Guerrini).

È nata per gioco – e forse anche un po’ per disperazione – l’idea di provare a raccontare sui social media cos’è Rudeness: un negozio di abbigliamento, dischi, libri e molto altro, nato a Grosseto 22 anni fa. L’obiettivo era riuscire, in breve tempo, a rilanciare un’attività che rischiava di diventare una delle tante destinate a chiudere nei centri storici di molte città italiane.

“Ho visto chiudere decine e decine di negozi a Grosseto e abbiamo assistito, negli ultimi dieci anni, in Italia, alla chiusura di circa 100mila attività, anche ditte importanti. Perché è chiaro che quando la crisi arriva, se si deve tagliare qualcosa, si taglia quello che può essere superfluo: un disco, un libro o l’abbigliamento – commenta David Bardelli –. Nelle due decadi trascorse da quando, nel 2004, ho deciso di intraprendere questa professione, le cose sono molto cambiate”.

Rudeness, una scommessa nata nel 2004

David ha avviato il suo “Rudeness”, un nome che deriva dalla cultura giamaicana dei “Rude boy” e dal titolo del disco di Judge Dread “King of Rudeness” (“c’è un luogo omonimo anche in Giappone, ma non abbiamo mai capito quale sia nato prima”, sorride Bardelli), mentre ancora lavorava con il padre nell’azienda di famiglia, una gelateria.

“L’ho fatto principalmente perché mi piaceva, avevo già un lavoro e i primi quattro anni sono stati una prova. Mi sono messo a vendere abbigliamento inglese e, accanto, dischi e libri legati alle sottoculture skinhead, punk e mod; sono stato uno tra i primi in Italia e anche tra i primi ad avere un sito internet. Senza grandi investimenti pubblicitari, per alcuni anni il web è stato un alleato: nei motori di ricerca il mio sito era tra i primi. Poi sono arrivati i grandi colossi, la crisi vera, e quella scommessa, inizialmente vinta, ha iniziato, negli ultimi tempi, ad arrancare”.

Da Rudeness al cinema: il legame con il film “Margini”

Dietro al lavoro di Bardelli non c’è solo il progetto commerciale. C’è la voglia di creare un luogo dove gli appassionati di un certo tipo di cultura, molto legata anche all’abbigliamento, simbolo identitario e, per certi versi, manifesto, potessero ritrovarsi.

“Dentro Rudeness sono nati complessi musicali, progetti culturali, sono stati organizzati concerti e iniziative varie, si creano situazioni. Un giorno, che ricordo ancora bene, si sono presentati due ragazzi, vestiti con la camicia a quadri e, sotto, la maglietta dei Nirvana. Erano Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, che si sono poi avvicinati al mio mondo e se ne sono appassionati. Hanno formato una band, si sono impegnati nel cinema e hanno ottenuto il successo con il film ‘Margini’”.

Un film in cui Bardelli ha avuto un ruolo importante, fornendo consulenza sui costumi, mettendo a disposizione la sua casa come set per alcune scene e partecipando ad alcune delle riprese. Anche con il film “Caro Mondo Crudele”, uscito proprio in queste ultime settimane, Falsetti e Turbanti si confermano molto legati a David e a Rudeness. “La scintilla, dicono, è stata entrare da Rudeness”, ricorda Bardelli.

Il negozio nel centro storico di Grosseto e il rapporto con i clienti

Continuare a portare gente dentro al negozio, che da pochi mesi si è trasferito da via Paglialunga a via San Martino, in un angolo molto “british” del centro storico di Grosseto, dove spicca la porta rossa di un’abitazione, rimane uno degli obiettivi di Bardelli.

“Conosco bene la maggior parte dei miei clienti e, con il lavoro su Instagram, ho conosciuto persone provenienti da varie parti d’Italia, alcune delle quali sono venute a trovarmi: da Roma, ma anche da Catanzaro. Cerco sempre di avere, con chi mi contatta, un rapporto personale, umano, perché è quello che più mi interessa”.

Il successo su Instagram e l’idea del fotografo Michele Guerrini

Nei reel che Bardelli pubblica non si parla tanto – o comunque non solo – dei prodotti in vendita, ma si raccontano vere e proprie storie. Cosa c’è dietro alla nascita di un capo, chi lo indossava, cosa si nasconde dietro alla scelta di un tessuto o allo stile di un musicista, oppure dietro all’arte e alle grafiche della copertina di un album.

Insomma, David, che ne sa davvero molto, condivide in modo genuino, ironico e spesso poco preparato la sua enorme conoscenza di quelle che sono le sue passioni: le sottoculture inglesi, la musica e il calcio. I video spesso non sono preparati prima: c’è l’idea, certo, ma poi si va di improvvisazione.

“E vi svelo un segreto: il ‘Robi’ che in molti video entra e mi chiede informazioni è Michele Guerrini, fotografo e videomaker che ha avuto l’idea, nel momento professionalmente più difficile che ho attraversato, di propormi questa attività sui social media. Adesso, credo che chi vede un video e poi viene qui trovi la stessa persona che ha conosciuto virtualmente, disposta a raccontare storie, a spiegare il perché di certi dettagli e particolari”.

Le sottoculture inglesi conquistano anche le nuove generazioni

Bardelli è pronto ad affrontare le sfide e i cambiamenti futuri. “È chiaro che mi piace avere a che fare con persone e clienti del mio giro, ma è altrettanto vero che andresti poco lontano senza i ‘regolari’. La moda è ciclica e adesso stanno tornando stili e generi che piacciono anche ai più giovani e che magari, attraverso un capo di abbigliamento, possono far scoprire una sottocultura ed esplorare un universo ricco e affascinante”. Un universo, talvolta, bollato da una serie di pregiudizi.

Intanto, sono tanta la passione e la voglia di mettere a parte anche altre persone delle proprie conoscenze e competenze sulla storia delle sottoculture, che Bardelli sta raccontando proprio sul Giunco, nella rubrica “Il tempo di un caffè”.