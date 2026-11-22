GROSSETO. Il Partito Democratico di Grosseto organizza un incontro pubblico dedicato alla presentazione del libro di Roberto Speranza, deputato del Partito Democratico, dal titolo “La nostra sicurezza. Contro la guerra e le disuguaglianze”.

L’iniziativa si terrà lunedì 23 novembre, alle ore 18:00, presso il palazzo della Provincia di Grosseto (piazza Dante), nella Sala Pegaso. Sarà un’occasione di confronto e approfondimento sui temi della pace, della sicurezza, delle disuguaglianze sociali e delle sfide che attraversano il nostro Paese e la comunità internazionale.

Ospite dell’incontro sarà Roberto Speranza, autore del volume, che porterà il proprio contributo e offrirà spunti di riflessione sui contenuti del libro e sulle questioni politiche e sociali che ne costituiscono il cuore.

Interverranno inoltre Giovanna Stellini e Marco Simiani, mentre i saluti iniziali saranno affidati a Giacomo Termine. Con questa iniziativa, il Partito Democratico di Grosseto intende promuovere un momento di partecipazione e dialogo aperto alla cittadinanza, mettendo al centro temi fondamentali per costruire una società più giusta, solidale e capace di guardare al futuro. La cittadinanza è invitata a partecipare.