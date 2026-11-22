BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno al successo per il Follonica Gavorrano, che piazza il set vincente e sbanca un inzuppato terreno di gioco di Altopascio con un sonoro 1-6 e si mantiene in terza piazza assieme al Siena. Sotto la pioggia battente Pino approfitta dopo appena 30 secondi di un rinvio errato del portiere di casa, che colpisce l’attaccante proteso in pressing. Il numero 7 biancorossoblù raccoglie la sfera e la deposita facilmente in rete per il vantaggio del Follonica Gavorrano.

Al 5′ lo stesso Pino ha sui piedi una buona palla in area, calcia ma viene ribattuto dalla difesa amaranto, oggi in maglia bianca, mentre nel prosieguo dell’azione la palla termina in corner.

Sugli sviluppi Biagioni è il più lesto di tutti ad approfittare di una palla contesa in area e deposita in rete per il raddoppio. Il campo, pur in sintetico, è scivoloso a causa della pioggia, con il gioco delle due squadre che si adatta al campo pesante, tra lanci lunghi e duelli sulle seconde palle.

Minerari più reattivi e ancora a segno al 16′: Presta serve Guerrini sulla corsa, il terzino arriva in area e con un diagonale indirizzato sul secondo palo batte ancora Pentima, capitalizzando al meglio un inizio di gara devastante per i biancorossoblù.

Pino al 20′ cerca anche il poker con un tiro dalla distanza, la palla parte forte ma viene smorzata prima di arrivare tra le braccia del portiere. Poco dopo ancora Pino penetra in area ma viene fermato al momento del tiro.

La quarta rete biancorossoblù arriva comunque al 32′, con Pino che realizza la sua personale doppietta girando di prima un bel cross di Biancon.

Il Tau si vede invece in avanti solo con un paio di corner in cui la difesa del Follonica Gavorrano fa buona guardia.

Al 36′ c’è gloria anche per Presta per il pokerissimo, il numero 9 batte a rete di prima sul passaggio preciso di Mutton, quest’ultimo abile a smarcarsi sul lato destro dell’attacco biancorossoblù.

Il primo tiro in porta dei padroni di casa arriva al 38′ con Busato, Lastoria è attento e para centralmente.

Al 40′ è invece Spatari a presentarsi solo davanti al portiere, l’attaccante del Tau per spedisce a lato grazie anche all’opposizione di Aprile. Due minuti dopo sfiora il gol anche Pellegrini, che ha il tempo per prepararsi il tiro sul sinistro da fuori area, la sua conclusione viene deviata in angolo.

Senza recupero si chiude una prima frazione a senso unico, con il Follonica Gavorrano che conduce sul Tau Altopascio con il punteggio di 0-5.

La ripresa si gioca a ritmi più compassati ma con i biancorossoblù sempre in controllo della gara. I ragazzi di Manni hanno il tempo di piazzare anche il set vincente con Croce, che realizza il sesto gol al 28′.

Al 37′ Pellegrini cerca la conclusione dalla distanza sparando alto, mentre poco dopo il Tau trova il gol con Gorica: Lastoria non riesce a trattenere la sfera resa viscida dalla pioggia sulla conclusione da lontano del numero 25 amaranto.

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Pentima, Casci, Bachini, Iezzi, Spatari (17′ st Niccolai), Busato (17′ st Gorica), Del Gronchio (30′ st Scardigli), Meucci, Benucci (8′ st Battistoni), Antoni, Occhipinti. A disposizione: Tognetti, Chiti, Barsotti, Borchi, Marsili. All. Maraia.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biagioni (26′ st Masoni), Biancon, Aprile (14′ st Peli), Pino, Presta (20′ st Vari), Mutton, Pellegrini, Ceccuzzi, Pescicani (30′ st Marino), Guerrini (12′ st Croce). A disposizione: Andreoli, Ferretti, Proietti, Ricci. All. Manni.

ARBITRO: Iheukwere della sezione dell’Aquila; assistenti Brandimarte e Di Girolamo di Teramo.

MARCATORI: 1′ e 32′ Pino, 6′ Biagioni, 16′ Guerrini, 36′ Presta, 28′ st Croce, 39′ st Gorica.

NOTE: ammoniti Occhipinti, Guerrini. Recuperi 0+0.

“La partita ha preso subito una piega per la bravura del nostro attaccante – ha detto mister Alessandro Manni – che è andato a contrastare su un campo che nei primi dieci minuti era al limite della praticabilità. Questo è frutto anche del nostro pensiero di fare un passo avanti, di andare a prenderci qualcosa che nell’ultimo periodo ci è mancato. Per uscire con tre punti da questo campo avrei firmato col sangue, perché qua non si viene facilmente a fare la partita e a portar via punti. L’anno scorso sono venuto qui con una squadra molto propensa al gioco, molto offensiva, e abbiamo trovato una squadra forte e uno staff forte. Quest’anno lo staff è lo stesso. La squadra forse non è quella dell’anno scorso, ma sappiamo bene il valore del Tau nelle partite casalinghe. Loro qua hanno una dimensione importante. Il messaggio che volevo trasferire è arrivato in pieno. Mi baso sui primi venti minuti, quando abbiamo dato una sterzata importante alla partita. Ogni palla che cadeva dall’alto veniva presa dai nostri e ogni contrasto veniva vinto. Il primo gol ne è la dimostrazione”.