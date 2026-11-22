ALBERESE. Nuovi **alberi** per rafforzare il **patrimonio naturale della Toscana** e un progetto dedicato alle **scuole** per avvicinare le nuove generazioni alla tutela della **biodiversità**. Ieri, sabato 21 novembre, sono state **messe a dimora**, nel **Parco regionale della Maremma**, nuove **querce** e **lecci**. L’iniziativa, che si celebra in occasione della **Giornata nazionale degli alberi**, si chiama **“Alberi per il Futuro”** ed è promossa dall’assessore regionale all’Ambiente **David Barontini** nei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

“La **sfida ambientale** si affronta anche attraverso **gesti concreti** che diventano patrimonio delle comunità”, sottolinea l’assessore David Barontini. “Mettere a dimora nuovi alberi significa contribuire alla **salute dei nostri ecosistemi**, ma soprattutto costruire una **cultura della responsabilità verso il territorio**. Abbiamo voluto coinvolgere direttamente le **scuole** perché la **transizione ecologica** non può essere soltanto una questione di **investimenti** e **infrastrutture**: deve diventare anche **conoscenza**, **partecipazione** e **consapevolezza**. Un albero che cresce accanto a una scuola può accompagnare intere generazioni e ricordare ogni giorno quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo”.

Ad Alberese, dunque, è stato avviato un percorso di **riforestazione** attraverso la messa a dimora di giovani querce e lecci. Un intervento che proseguirà nel tempo e che punta a rafforzare il **patrimonio forestale**, favorire la **biodiversità** e contribuire alla **conservazione degli ecosistemi**.

“Abbiamo scelto – spiega il presidente del Parco della Maremma Simone Rusci – di piantare lecci e querce, alberi a **lento accrescimento** che rappresentano un **investimento per il futuro** e che hanno, quindi, un grande **valore simbolico**. Non abbiamo voluto, infatti, mettere a dimora piante di piccole dimensioni, che crescono rapidamente e, altrettanto velocemente, muoiono, ma alberi destinati a **generazioni che ancora non sono nate**. Oggi, infatti, all’interno del Parco godiamo dell’ombra di imponenti piante, nate secoli fa. Per questo, hanno un valore simbolico: indicano la necessità di **visioni, politiche e azioni di lungo periodo**”.

“La **tutela del verde** non può esaurirsi in una giornata simbolica”, conclude Barontini. “Occorre un **lavoro costante** che tenga insieme nuove piantumazioni, manutenzione, **protezione degli ecosistemi** e **capacità di programmazione**. I **cambiamenti climatici** ci impongono di ripensare il rapporto tra ambiente e territorio, investendo nella **resilienza delle nostre città** e nella **salvaguardia delle aree naturali**. È questa la direzione che stiamo seguendo in Toscana: fare della **tutela del patrimonio arboreo** una componente stabile delle **politiche ambientali regionali**. Il nostro compito non è soltanto **piantare nuovi alberi**, ma garantire che possano **crescere** e continuare a svolgere la loro **funzione ecologica** per le **generazioni future**”.