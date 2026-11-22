GROSSETO. La salma di Gianni De Gennaro è stata trasferita dall’obitorio dell’ospedale di Grosseto all’Istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze, dove sarà eseguita l’autopsia.

È il principale sviluppo di domenica 22 novembre negli accertamenti sulla morte dell’ex capo della Polizia, 78 anni, trovato senza vita sabato mattina nella sua proprietà di campagna, nella zona di Montiano. Secondo l’Ansa, la data dell’esame medico-legale resta da definire.

Il sequestro e i rilievi a Montiano

I carabinieri presidiano l’accesso alla proprietà. Secondo Quotidiano Nazionale, il sequestro riguarda la dépendance in cui il custode ha trovato il corpo la mattina del 21 novembre.

I rilievi della Scientifica, ai quali ha partecipato anche il Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri di Roma, si sono conclusi sabato sera. La documentazione rinvenuta durante il sopralluogo è al vaglio degli inquirenti.

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Gli accertamenti sulla morte

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di istigazione al suicidio. Gli accertamenti sono coordinati dalla procuratrice di Grosseto Maria Navarro e dalla procuratrice distrettuale di Firenze Rosa Volpe.

La prima ricostruzione indica un possibile suicidio. L’esame medico-legale contribuirà a chiarire le circostanze della morte. Secondo Adnkronos, gli investigatori stanno anche ricostruendo gli spostamenti di De Gennaro nei giorni precedenti e verificando la presenza di telecamere nella zona.